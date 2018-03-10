По данным на 17.00 местного времени (00.00 по Киеву), явка в Гваделупе составила 34,17% (почти на 8 пунктов ниже, чем на выборах 2012 года), на Мартинике 34,82% (на 2 пункта ниже), на островах Сен-Пьер и Микелон - 49,1% (ниже на 1 пункт).
В шоу принимали участие и известные "ангелы", в том числе Адриана Лима, Бехати Принслу, Алессандра Амбросио и Кэндис Свейнпол. Как и ожидалось, модель Лили Олдридж представила бюстгальтер стоимостью $2 млн.
На протяжении долгого времени считалось, что неглубокие борозды на поверхности Фобоса сформировались в результате столкновения с другим космическим телом, что привело к образованию на поверхности спутника кратера Стикни.
Эпицентр подземных толчков располагался в 98 километрах к северо-западу от города Кокимбо. В том же районе ранее произошло землетрясение магнитудой 6,9. Оно было зафиксировано в 22.54 вторника по местному времени.
Очевидцы рассказали СМИ, что услышали звук, похожий на удар автомобиля о телефонный столб. Перед крушением самолет задел жилое здание. В результате инцидента более 1,5 тысячи человек остались без электричества.
Эпицентр подземных толчков располагался в 111 километрах к северо-западу от города Кокимбо, в 476 километрах от столицы страны Сантьяго. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.
Как отметил посол Украины в США, "несмотря на уменьшение общей сметы бюджета на $5 млрд, которое стало результатом соответствующих договоренностей, сумма средств, предусмотренных для помощи Украине, не изменилась".
Как сообщил пресс-секретарь Пентагона Питер Кук, РФ и коалиции по-прежнему разные подходы к кампании против ИГ. По его словам, Россия действует на принципах поддержки режима президента Сирии Башара Ассада, что США считают контрпродуктивным.
Новый более чем 600-миллиардный оборонный бюджет сохраняет ключевые характеристики предыдущего, на который наложил вето президент Барак Обама. В законе предусмотрено разрешение на расходы на помощь Украине оружием.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".