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По данным на 17.00 местного времени (00.00 по Киеву), явка в Гваделупе составила 34,17% (почти на 8 пунктов ниже, чем на выборах 2012 года), на Мартинике 34,82% (на 2 пункта ниже), на островах Сен-Пьер и Микелон - 49,1% (ниже на 1 пункт).