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    Америка

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Голосование на президенстких выборах во Французской Гвиане
    Явка на выборах президента на французских территориях в Америке ниже 2012
    02:55 23.04.2017
    90Макрон - новый президент Франции
    По данным на 17.00 местного времени (00.00 по Киеву), явка в Гваделупе составила 34,17% (почти на 8 пунктов ниже, чем на выборах 2012 года), на Мартинике 34,82% (на 2 пункта ниже), на островах Сен-Пьер и Микелон - 49,1% (ниже на 1 пункт).
    В Нью-Йорке прошло новое шоу Victoria's Secret
    Сексуальные супермодели в новом шоу Victoria's Secret 
    10:39 11.11.2015
    470
    В шоу принимали участие и известные "ангелы", в том числе Адриана Лима, Бехати Принслу, Алессандра Амбросио и Кэндис Свейнпол. Как и ожидалось, модель Лили Олдридж представила бюстгальтер стоимостью $2 млн.
    Пентагон
    Пентагон начнет испытание беспилотного корабля-охотника за подлодками
    09:00 11.11.2015
    274
    Работы по строительству беспилотного подводного корабля водоизмещением 140 тонн на побережье штата Орегона выполнены на 90%. Вместе с тем, на корабле не будет оружия.
    На выставке работ Энди Уорхола
    Созданный Уорхолом портрет Мэрилин Монро продан за $36 млн
    08:59 11.11.2015
    130
    Christie"s продолжает неделю торгов, посвященных выдающимся произведениям искусства ХХ века, представляющим такие направления как поп-арт, минимализм, абстрактный экспрессионизм и концептуализм.
    Крушение легкомоторного самолета в США. Видео
    На месте крушения легкомоторного самолета в США 
    08:10 11.11.2015
    34
    Очевидцы рассказали телеканалу, что услышали звук, похожий на удар автомобиля о телефонный столб. Перед крушением самолет задел жилое здание.
    Гендиректор Газпром-Медиа Михаил Лесин
    В Белом Доме не стали комментировать смерть Лесина
    07:57 11.11.2015
    359
    Ранее руководитель аппарата главного судмедэксперта Вашингтона Беверли Филдс заявил, что расследование причин смерти Лесина может занять до трех месяцев.
    Американский миллиардер Дональд Трамп
    Дональд Трамп поддерживает участие РФ в борьбе с ИГ
    07:10 11.11.2015
    195Сирия: военное противостояние.
    Если Путин хочет идти в Сирию и выбить оттуда "Исламское государство", я сто процентов за это и не понимаю, как кто-то может выступать против, заявил Трамп на дебатах республиканских кандидатов.
    Изображение Фобоса на фоне Марса
    В НАСА подсчитали, через сколько миллионов лет разрушится спутник Фобос
    06:07 11.11.2015
    400
    На протяжении долгого времени считалось, что неглубокие борозды на поверхности Фобоса сформировались в результате столкновения с другим космическим телом, что привело к образованию на поверхности спутника кратера Стикни.
    Чили после землетрясения и цунами. Архивное фото
    Второе мощное землетрясение магнитудой 6,9 произошло у берегов Чили
    05:49 11.11.2015
    164Природные катаклизмы по всему миру.
    Эпицентр подземных толчков располагался в 98 километрах к северо-западу от города Кокимбо. В том же районе ранее произошло землетрясение магнитудой 6,9. Оно было зафиксировано в 22.54 вторника по местному времени.
    На месте падения легкомоторного самолета на западе США
    Жертвами крушения легкомоторного самолета на западе США стали 9 человек
    05:16 11.11.2015
    37
    Очевидцы рассказали СМИ, что услышали звук, похожий на удар автомобиля о телефонный столб. Перед крушением самолет задел жилое здание. В результате инцидента более 1,5 тысячи человек остались без электричества.
    Чили после землетрясения и цунами. Архивное фото
    У берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 6,6
    04:36 11.11.2015
    771Природные катаклизмы по всему миру.
    Эпицентр подземных толчков располагался в 111 километрах к северо-западу от города Кокимбо, в 476 километрах от столицы страны Сантьяго. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.
    Флаг США
    США не ограничатся присутствием в Сирии и Ираке 50 спецназовцев - сенатор
    03:34 11.11.2015
    68Военная кампания против "Исламского государства"
    США направляют в Сирию до 50 спецназовцев для координации с местными силами в борьбе против ИГ. Как сообщается, в планах военнослужащих нет участия в боевых действиях.
    Валерий Чалый. Архивное фото
    Чалый: в Белом доме надеются, что Обама подпишет оборонный бюджет
    02:59 11.11.2015
    1126
    Как отметил посол Украины в США, "несмотря на уменьшение общей сметы бюджета на $5 млрд, которое стало результатом соответствующих договоренностей, сумма средств, предусмотренных для помощи Украине, не изменилась".
    Полиция США
    Полицейский в США застрелил сбившего его на угнанном авто студента
    02:33 11.11.2015
    123
    Одному из студентов, Делвину Тиреллу Симмонсу, удалось забраться в машину. При попытке уехать он сбил одного из офицеров полиции. Тот в ответ выстрелил в студента.
    Президент США Барак Обама
    Обама решил продлить санкции против Ирана
    00:13 11.11.2015
    127
    Помимо санкций, которые касаются ядерной программы, США сохраняют санкции против Ирана по целому ряду других поводов, включая "поддержку терроризма" и ракетную программу Тегерана.
    Пентагон
    Катастрофа А321 не приведет к кооперации США и РФ против ИГ - Пентагон
    22:46 10.11.2015
    170Сирия: военное противостояние.
    Как сообщил пресс-секретарь Пентагона Питер Кук, РФ и коалиции по-прежнему разные подходы к кампании против ИГ. По его словам, Россия действует на принципах поддержки режима президента Сирии Башара Ассада, что США считают контрпродуктивным.
    Муамар Каддафи. Архивное фото
    Белый дом признал, что ливийский лидер Каддафи помогал США
    22:29 10.11.2015
    479
    С момента свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году страна переживает период кризиса. В результате разногласий в стране возникло двоевластие.
    Флаги США и Украины
    Сенат США принял новый оборонный бюджет, предусматривающий помощь Украине
    22:13 10.11.2015
    158
    Новый более чем 600-миллиардный оборонный бюджет сохраняет ключевые характеристики предыдущего, на который наложил вето президент Барак Обама. В законе предусмотрено разрешение на расходы на помощь Украине оружием.
    Джон Керри. Архивное фото
    Изменение климата может привести к мировой нестабильности - Керри
    22:06 10.11.2015
    228
    Изменение климата может привести к увеличению угрозы борьбы за ресурсы, к риску нестабильности и конфликтов, заявил госсекретарь США Джон Керри, выступая во вторник перед студентами в городе Норфолк.
    Барак Обама. Архивное фото
    Обама обсудит Сирию в ходе саммита G20 - Белый дом
    21:24 10.11.2015
    182Сирия: военное противостояние.
    Президент США Барак Обама планирует обсудить Сирию и борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" в ходе саммита G20, сообщил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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