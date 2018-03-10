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    Кубок африканских наций

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Гол, который принес Камеруну Кубок Африки. Видео
    Гол, который принес Камеруну Кубок Африки 
    00:18 07.02.2017
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    Сборная Камеруна по футболу выиграла проходивший в Габоне Кубок африканских наций-2017, победив в финале команду Египта. Сборная Камеруна в 5-й раз в своей истории выиграла турнир.
    Сборная Камеруна. Архивное фото
    Сборная Камеруна по футболу завоевала Кубок африканских наций-2017
    01:17 06.02.2017
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    Встреча, прошедшая в воскресенье в Либревиле, завершилась со счетом 2:1 в пользу камерунцев, в составе которых отличились Николя Н'Кулу (59-я минута) и Венсан Абубакар (89). У команды Египта гол забил Мохамед Эльнени (22).
    Футбольный мяч
    Сборная Кот-д'Ивуара по футболу выиграла Кубок африканских наций
    00:11 09.02.2015
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    Основное и дополнительное время встречи, прошедшей в воскресенье в Бате, завершилось со счетом 0:0, поэтому победителя пришлось выявлять в серии пенальти.
    Задержание
    Полиция арестовала главу Федерации футбола Того Габриэля Амейи
    05:13 06.12.2014
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    Полиция сообщила, что получила жалобу на Амейи от бизнесмена из Бенина, не уточнив при этом, какие обвинения ему могут быть предъявлены.
    Футбол. Архивное фото
    Марокко отстранили от участия в двух следующих розыгрышах КАН
    15:34 15.11.2014
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    Кубок африканских наций в 2015 году примет Экваториальная Гвинея. Турнир пройдет с 17 января по 8 февраля.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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