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    Нигерия

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 255
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    Погибшие в результате стрельбы из-за скота в Африке люди
    Спор из-за овец лишил жизни 36 человек в Нигерии
    23:51 16.02.2018
    264
    Как отмечают иностранные СМИ, мужчина, укравший животных, уговорил знакомых бандитов напаст на охотников, которые уличили его в воровстве. Конфликт перерос в смертельное побоище.
    Нигерия
    В Нигерии мужчине удалось 15 лет выдавать себя за адвоката из Украины
    20:48 09.02.2018
    729
    Псевдоадвокат практиковал юридическую деятельность в течение последних 15 лет. И никто его не разоблачил. Представитель полиции рассказал, что мужчина имел лишь "элементарные знания в юридической сфере и не являлся профессионалом".
    Полиция Нигерии
    В Нигерии 11 подружек невесты погибли в ДТП
    20:58 24.12.2017
    566
    Водитель, управлявший автомобилем, потерял контроль на транспортным средством и врезался в шлагбаум. Как сообщил представитель полиции Кабир Ибрахим Даура, восемь девушек погибли на месте, три скончались в больнице.
    Сеун Адигун, Нгози Онвумере и Акуома Омеога. Нигерия на зимних ОИ-2018
    Названа страна, которая впервые будет представлена на зимней Олимпиаде
    20:06 17.11.2017
    247
    Бобслеистки Сеун Адигун, Нгози Онвумере и Акуома Омеога успешно завершили пятый из пяти квалификационных заездов, необходимых для отбора на Олимпиаду. Таким образом Нигерия будет впервые представлена на зимних ОИ.
    Нигерийская прыгунья потеряла парик во время соревнований. Видео
    Нигерийская прыгунья потеряла парик во время соревнований 
    05:21 18.06.2017
    517
    Нигерийская легкоатлетка, прыгунья в длину Блессинг Окагбаре потеряла парик, выполняя одну из попыток на этапе Бриллиантовой лиги IAAF в Осло.
    Поражение Кличко в поединке с Джошуа
    Матч-реванш Кличко и Джошуа: назван претендент на место проведения боя
    18:29 10.06.2017
    1815Владимир Кличко. Окончен бой
    Промоутер британца Энтони Джошуа Эдди Хирн утверждает, что Нигерия является страной с мощной экономикой и большим средним классом. По его словам, это один из наиболее вероятных претендентов на место проведения боя.
    Беженцы в Мосуле. Архивное фото
    Мировой кризис беженцев и статистика по Украине
    14:01 24.05.2017
    11066
    В отличие от беженцев, которые ищут убежище в других странах, внутренне перемещенные лица остаются в своей собственной стране и не могут претендовать на международную защиту.
    Вид на Киев
    Хроника 6 мая: самые опасные города Украины, скандальный плакат к 8 мая
    10:59 07.05.2017
    4945
    Глава МВД Арсен Аваков заявляет о готовящихся провокациях на День Победы, фотокорреспондента из РФ не пустили на Евровидение в Украину, а Киев вошел в пятерку самых опасных городов страны.
    Нигерийская девочка, освобожденная из плена группировки Боко Харам. Архивное фото
    Боевики "Боко Харам" отпустили более 80 школьниц, похищенных в Нигерии
    23:44 06.05.2017
    181
    По словам неназванного источника, освобождение школьниц последовало за переговорами между представителями экстремистской группировки и правительством.
    Полиция Нигерии. Архивное фото
    В Нигерии по подозрению в краже нефти задержали двух украинцев
    04:37 27.04.2017
    144
    Военные задержали одного нигерийца, двух пакистанцев, двух украинцев, одного индонезийца, трех граждан Ганы и одного гражданина Бенина. Задержанные откачали с платформы Shell Petroleum около 2 тысяч метрических тонн нефти.
    Освобождение захваченного пиратами судна. Архивное фото
    Украинский и российские моряки освобождены из плена нигерийских пиратов
    12:46 05.03.2017
    216
    На данный момент освобожденные моряки из Украины и России находятся в аэропорту Франкфурта, но уже в ближайшие сутки они собираются прилететь домой.
    Пираты. Архивное фото
    МИД: захватившие в Нигерии судно с украинцем пираты выдвинули требования
    18:25 14.02.2017
    1066
    В МИД сообщили, что "группа похитителей обнародовала свои требования и сообщила об удовлетворительном состоянии членов экипажа". Условия пиратов в МИД не назвали.
    Министерство иностранных дел Украины
    МИД Украины: состояние похищенных моряков в Нигерии удовлетворительное
    19:35 11.02.2017
    87
    Как сообщается на странице департамента консульской службы МИД Украины в Twitter, угрозы жизни и здоровью моряков с захваченного в Нигерии судна BBC Caribbean нет.
    Освобождение захваченного пиратами судна. Архивное фото
    Захваченное с россиянами и ураинцем судно BBC Caribbean шло в Гану
    13:35 08.02.2017
    160
    Как удалось выяснить, с борта судна 5 февраля были похищены восемь членов экипажа – семеро россиян и один гражданин Украины, судно шло без груза из Камеруна в Гану.
    Армия Нигерии по ошибке разбомбила лагерь беженцев в районе Ранн
    Число жертв удара ВВС Нигерии выросло до 236 – СМИ
    23:17 21.01.2017
    185
    Согласно информации главы района Кала-Бальге, люди, собственноручно хоронившие погибших, похоронили 234 убитых. Позднее двое из ранее эвакуированных скончались.
    Военные в Гамбии. Архивное фото
    Нигерия направляет войска в Гамбию для поддержки нового президента
    20:21 19.01.2017
    172
    По информации СМИ, Нигерия намерена поддержать новоизбранного президента Гамбии, власть которому отказывается передать президент Яйя Джамме, заявивший, что не признает результаты состоявшихся выборов.
    Солдаты в Нигерии. Архивное фото
    Нигерия направила в Сенегал военных на случай конфликта с Гамбией
    01:09 19.01.2017
    64
    В заявлении военно-воздушных сил Нигерии говорится, что они "направили контингент из 200 человек и силы авиации, включая истребители, средства транспортной авиации и легкие многоцелевые вертолеты".
    Армия Нигерии по ошибке разбомбила лагерь беженцев в районе Ранн
    Истребитель по ошибке разбомбил лагерь беженцев в Нигерии: более 100 жертв 
    11:44 18.01.2017
    311
    Более 100 человек стали жертвами ошибочного удара военного самолета ВВС Нигерии по лагерю беженцев на северо-востоке страны. Инцидент произошел накануне около населенного пункта Рэнн (Rann), штат Борно, где действуют боевики "Боко Харам".
    Взрыв в Нигерии. Архивное фото
    Более 100 человек погибли при случайном ударе ВВС Нигерии на лагерь беженцев
    01:43 18.01.2017
    403
    Представитель нигерийской армии генерал Лаки Ирабор заявил, что в ходе миссии против боевиков радикальной группировки "Боко Харам" самолет ВВС Нигерии по ошибке сбросил бомбы на беженцев и сотрудников гуманитарных служб.
    В Нигерии обрушилась крыша церкви
    Обрушение крыши церкви в Нигерии. Кадры с места трагедии 
    13:10 11.12.2016
    283
    По данным СМИ, погибли 160 человек. Однако, как сообщается, больничные морги переполнены, число погибших может возрасти. На момент обрушения в церкви находились несколько сотен человек.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Нигерия
    В Нигерии мужчине удалось 15 лет выдавать себя за адвоката из Украины
    20:48 09.02.2018
    729
    Псевдоадвокат практиковал юридическую деятельность в течение последних 15 лет. И никто его не разоблачил. Представитель полиции рассказал, что мужчина имел лишь "элементарные знания в юридической сфере и не являлся профессионалом".
    Погибшие в результате стрельбы из-за скота в Африке люди
    Спор из-за овец лишил жизни 36 человек в Нигерии
    23:51 16.02.2018
    264
    Как отмечают иностранные СМИ, мужчина, укравший животных, уговорил знакомых бандитов напаст на охотников, которые уличили его в воровстве. Конфликт перерос в смертельное побоище.
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