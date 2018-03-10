Псевдоадвокат практиковал юридическую деятельность в течение последних 15 лет. И никто его не разоблачил. Представитель полиции рассказал, что мужчина имел лишь "элементарные знания в юридической сфере и не являлся профессионалом".
Водитель, управлявший автомобилем, потерял контроль на транспортным средством и врезался в шлагбаум. Как сообщил представитель полиции Кабир Ибрахим Даура, восемь девушек погибли на месте, три скончались в больнице.
Бобслеистки Сеун Адигун, Нгози Онвумере и Акуома Омеога успешно завершили пятый из пяти квалификационных заездов, необходимых для отбора на Олимпиаду. Таким образом Нигерия будет впервые представлена на зимних ОИ.
Промоутер британца Энтони Джошуа Эдди Хирн утверждает, что Нигерия является страной с мощной экономикой и большим средним классом. По его словам, это один из наиболее вероятных претендентов на место проведения боя.
Военные задержали одного нигерийца, двух пакистанцев, двух украинцев, одного индонезийца, трех граждан Ганы и одного гражданина Бенина. Задержанные откачали с платформы Shell Petroleum около 2 тысяч метрических тонн нефти.
Более 100 человек стали жертвами ошибочного удара военного самолета ВВС Нигерии по лагерю беженцев на северо-востоке страны. Инцидент произошел накануне около населенного пункта Рэнн (Rann), штат Борно, где действуют боевики "Боко Харам".
Представитель нигерийской армии генерал Лаки Ирабор заявил, что в ходе миссии против боевиков радикальной группировки "Боко Харам" самолет ВВС Нигерии по ошибке сбросил бомбы на беженцев и сотрудников гуманитарных служб.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Псевдоадвокат практиковал юридическую деятельность в течение последних 15 лет. И никто его не разоблачил. Представитель полиции рассказал, что мужчина имел лишь "элементарные знания в юридической сфере и не являлся профессионалом".