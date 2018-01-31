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    Общество

    Житель Камеруна завез в Харьков малярию - СМИ

    (обновлено: )15801
    Сообщается, что житель Камеруна госпитализирован в Областную клиническую инфекционную больницу с диагнозом малярия.
    Шприц и таблетки. Архивное фото
    GARO/PHANIE/EAST NEWS

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. В Харькове зарегистрирован случай малярии у гражданина Республики Камерун.

    Федор Лапий
    golos.ua
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    Заболевший мужчина с 1 января по 23 января находился в городе Яунде Республики Камерун, сообщает 057.ua со ссылкой на Харьковский областной лабораторный центр. 

    "Заболел мужчина 25 января, когда появились первые жалобы на повышение температуры тела до 39 градусов, слабость, озноб. Он госпитализирован в Областную клиническую инфекционную больницу. После клинического и лабораторного обследования ему был установлен диагноз — малярия. Сейчас больной находится в инфекционной больнице", — сообщает портал.

    В очаге проведено эпидемиологическое и энтомологические обследования. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

    Ранее сообщалось, что в Рубежном Луганской области зафиксирован и лабораторно подтвержден первый случай заболевания дифтерией. Однако позже Минздрав опроверг информацию о заболевшем.

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