Житель Камеруна завез в Харьков малярию - СМИ

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КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. В Харькове зарегистрирован случай малярии у гражданина Республики Камерун.

Заболевший мужчина с 1 января по 23 января находился в городе Яунде Республики Камерун, сообщает 057.ua со ссылкой на Харьковский областной лабораторный центр.

"Заболел мужчина 25 января, когда появились первые жалобы на повышение температуры тела до 39 градусов, слабость, озноб. Он госпитализирован в Областную клиническую инфекционную больницу. После клинического и лабораторного обследования ему был установлен диагноз — малярия. Сейчас больной находится в инфекционной больнице", — сообщает портал.

В очаге проведено эпидемиологическое и энтомологические обследования. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Рубежном Луганской области зафиксирован и лабораторно подтвержден первый случай заболевания дифтерией. Однако позже Минздрав опроверг информацию о заболевшем.