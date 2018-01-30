Минздрав предупредил о высоком риске вспышки дифтерии в Украине

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Директор Центра общественного здоровья Минздрава Украины Владимир Курпита заявил, что риск возникновения вспышки дифтерии в стране достаточно высокий.

Ранее Минздрав Украины призвал граждан вакцинироваться, чтобы не допустить вспышки дифтерии и столбняка.

"В 2018 году мы имеем одно сообщение о подозрении на дифтерию у пациента в Луганской области. К счастью, этот диагноз пока не подтвержден лабораторно, но в связи с тем, что уровень охвата вакцинацией от дифтерии остается низким, риск развития заболевания и риск вспышек достаточно высок", — заявил во вторник на брифинге Курпита.

Курпита отметил, что в 2017 году не было зарегистрировано ни одного случая заболевания дифтерией. По данным Минздрава, в Украине имеется в наличии 2,7 миллиона доз детской вакцины и 6,1 миллиона доз вакцины для взрослых, а также 900 доз сыворотки для лечения дифтерии.

Дифтерия — инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем, которое чаще всего поражает ротоглотку, но нередко затрагивает гортань, бронхи, кожу и другие органы. Тяжесть болезни обусловлена крайне ядовитым токсином, который выделяет дифтерийная палочка. Если дифтерия поражает ротоглотку, то помимо тяжёлой интоксикации, возможно развитие крупа — закупорки дыхательных путей дифтерийной плёнкой и отёком, особенно у детей.