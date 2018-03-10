В Калифорнии стартовала ракета Falcon 9 компании SpaceX со спутниками. Ракета стартовала в расчетные 09:54 (19:54 по Киеву) с космодрома Ванденберг. Falcon 9 выводит на орбиту десять космических аппаратов нового поколения Iridium NEXT компании Iridium Communications.
Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) с 11 спутниками связи нового поколения OG2 телекоммуникационной компании Orbcomm. Через 9 минут первая ступень ракеты совершила успешное вертикальное приземление.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".