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    Falcon

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
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    Запуск ракеты-носителя Falcon 9
    Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с "секретным грузом" отложили на сутки
    15:51 30.04.2017
    247
    Согласно информации, ракета должна была вывести на орбиту "секретный груз". Старт ракеты-носителя был запланирован на 14.15 по Киеву со стартовой площадки космодрома на мысе Канаверал (Флорида).
    Старт ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Dragon
    Ракета Falcon 9 стартовала со второй попытки 
    18:53 19.02.2017
    312
    С мыса Канаверал стартовала ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблем Dragon. Согласно информации, ракету запустили для доставки груза для МКС. Трансляцию вел сайт НАСА.
    Старт ракеты Falcon 9
    Первый после аварии старт ракеты Falcon 9 
    22:13 14.01.2017
    126
    В Калифорнии стартовала ракета Falcon 9 компании SpaceX со спутниками. Ракета стартовала в расчетные 09:54 (19:54 по Киеву) с космодрома Ванденберг. Falcon 9 выводит на орбиту десять космических аппаратов нового поколения Iridium NEXT компании Iridium Communications.
    Запуск ракеты-носителя Falcon 9
    В Калифорнии впервые после аварии стартовала ракета Falcon 9
    21:23 14.01.2017
    254
    Ракета стартовала с космодрома Ванденберг в Калифорнии. Согласно информации, Falcon 9 выводит на орбиту десять космических аппаратов нового поколения Iridium NEXT компании Iridium Communications.
    Мишел Темер
    Резонанса хватало. ТОП событий недели
    13:36 04.09.2016
    625
    Агентство РИА Новости Украина подводит итоги прошедшей недели. Теракт в Бишкеке, неспокойная Лощиновка, День знаний в Украине и перемирие в Донбассе. Не только эти события были в центре внимания.
    Посадка первой ступени ракеты Falcon 9. Видео
    Вертикальная посадка первой ступени ракеты Falcon 9 
    07:00 22.12.2015
    5705
    Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) с 11 спутниками связи нового поколения OG2 телекоммуникационной компании Orbcomm. Через 9 минут первая ступень ракеты совершила успешное вертикальное приземление.
    Старт ракеты-носителя Falcon 9. Архивное фото
    Все 11 спутников связи выведены на орбиту в ходе запуска Falcon 9
    04:37 22.12.2015
    228
    Нынешний запуск Falcon 9 стал первым после произошедшего в июне текущего года крушения этой ракеты на старте. Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
    Крушение самолета во Внуково. Архивное фото
    Фигурант дела о крушении Falcon во Внуково употреблял спиртное - СМИ
    04:38 22.07.2015
    72
    Глава Total Де Маржери погиб во время авиакатастрофы в московском аэропорту "Внуково" в ночь на 21 октября 2014 года. Его самолет врезался в снегоуборочную машину.
    Взрыв первой ступении ракеты Falcon 9
    Взрыв при падении ступени ракеты Falcon 9 
    05:51 17.01.2015
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    Компания SpaceX сделала неудачную попытку повторно использовать первую ступень ракеты-носителя. При падении ступень взорвалась.
    Запуск космического грузового корабля Dragon с мыса Канаверал, США
    Американский космический грузовик Dragon пристыковался к МКС
    16:30 12.01.2015
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    Dragon доставил на МКС около 2 тонн груза, продовольствие, одежду, аппаратуру, а также материалы для научных экспериментов.
    Космический корабль Dragon
    Запуск космического грузовика Dragon к МКС снова отложен - НАСА
    16:33 06.01.2015
    121
    Запуск пятой миссии Dragon ранее уже откладывался дважды, в том числе по техническим причинам. Он перенесен на пятницу, 9 января, 12.09 по киевскому времени.
    Старт ракеты-носителя Falcon 9 с грузовиком Dragon с мыса Канаверал
    Американский SpaceX доставит груз на МКС и вернется на базу
    01:07 06.01.2015
    259
    Старт космического корабля должен состояться во вторник в 13:18 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). На орбиту аппарат выведет ракета-носитель Falcon 9.
    Старт ракеты-носителя Falcon 9 с грузовиком Dragon с мыса Канаверал
    США запустили космический корабль Dragon с грузом для МКС
    09:27 21.09.2014
    106
    Запуск был произведен с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Грузовик на низкую околоземную орбиту вывела ракета-носитель Falcon 9.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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