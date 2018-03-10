Ракета Falcon 9 взорвалась на стартовой площадке на мысе Канаверал, Дональд Трамп имел регулярные деловые контакты с людьми, имеющими отношение к организованной преступности, а Apple может вернуть в США более $200 млрд.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.