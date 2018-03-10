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    Falcon 9

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Старт ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Dragon
    Ракета Falcon 9 стартовала со второй попытки 
    18:53 19.02.2017
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    С мыса Канаверал стартовала ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблем Dragon. Согласно информации, ракету запустили для доставки груза для МКС. Трансляцию вел сайт НАСА.
    Старт ракеты Falcon 9. Архивное фото
    О чем пишут в мире: взрыв ракеты Falcon 9, Трамп и мафия, миллиарды Apple
    12:22 02.09.2016
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    Ракета Falcon 9 взорвалась на стартовой площадке на мысе Канаверал, Дональд Трамп имел регулярные деловые контакты с людьми, имеющими отношение к организованной преступности, а Apple может вернуть в США более $200 млрд.
    SpaceX осуществила успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9. Видео
    Успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 
    10:38 06.05.2016
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    Американская компания SpaceX осуществила успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником связи JСSAT-14 японской компании-оператора SKY Perfect JSAT Group.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
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