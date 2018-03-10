По словам нардепа от "Самопомочи" Семена Семченко, необходимо воспрепятствовать бегству олигархов и чиновников с награбленным, "ни один аэропорт, ни железнодорожная станция не должны выпускать этих людей".
Народный Совет самопровозглашенной Луганской народной республики принял решение утвердить кандидатуру Леонида Пасечника на должность и.о. ЛНР. Решение было принято единогласно, "за" проголосовали 38 парламентариев.
По словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, кто-то должен отвечать за происходящее, так вот он отвечает за происходящее и как только он найдет аргументы для того, чтобы не быть на должности, его "не удержит никакая ни воля, ни сила".
Мировые СМИ посвящают первые полосы своих изданий самым громким событиям. В понедельник пишут о призыве Трампа прекратить "охоту на ведьм", о неожиданной отставке Масуда Барзани и митингах независимости в Барселоне.
Над Ульяной Супрун, которую в народе уже нарекли "Доктор Смерть", сгущаются тучи. На этот раз терпение лопнуло не только у медсообщества, но и у нардепов. Последние подали в суд на Гройсмана, требуя назначить легитимного главу Минздрава.
Исполнительный директор общественной организации Transparency International Украина Ярослав Юрчишин в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что пока НАПК не работает, представителям власти не нужно объяснять происхождение своих состояний.
По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, с 1 октября 5 миллионов 620 тысяч украинских пенсионеров получат повышенную пенсию, если правительство это не выполнит, то он готов тогда уйти в отставку.
По словам политолога, директора Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, для отставки премьер-министра Владимира Гройсмана в парламенте не хватает голосов депутатов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".