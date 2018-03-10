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    отставка

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 178
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    Игорь Прокопив
    Конфликт в "Нафтогазе". Оппонент Коболева уходит в политику
    16:18 01.03.2018
    348Дело - труба! В Украине кризис с газом
    По информации источника, экс-заместитель энергетики Игорь Прокопив уходит заниматься политикой – готовиться к выборам 2019 года в рамках одной известной политической силы.
    По бульвару Шевченко на акцию поднимается отряд Семена Семенченко. Архивное фото
    Семенченко объяснил, как заставить Раду проголосовать за отставку Порошенко
    00:58 05.02.2018
    5924Зачистка палаточного городка под Радой
    По словам нардепа от "Самопомочи" Семена Семченко, необходимо воспрепятствовать бегству олигархов и чиновников с награбленным, "ни один аэропорт, ни железнодорожная станция не должны выпускать этих людей".
    Полиция Румынии. Архивное фото
    В Румынии глава МВД уходит в отставку из-за полицейского-педофила
    13:37 11.01.2018
    95
    По словам премьер-министра Румынии Михая Тудосе, министр внутренних дел Кармен Дан заявила, что в понедельник подаст прошение об отставке из-за скандала с полицейским-педофилом.
    Роман Романов. Руководитель Укроборонпрома
    Глава "Укроборонпрома" написал заявление на увольнение – СМИ
    13:55 27.12.2017
    429Громкие отставки и назначения в Украине
    По словам одного из ближайших соратников президента Петра Порошенко, руководитель "Укроборонпрома" Роман Романов еще несколько недель назад написал заявление на увольнение.
    Глава Минздрава Ульяна Супрун
    Супрун уходит в отставку - СМИ
    17:57 13.12.2017
    34673
    По информации источника, решение Супрун связано с тем, что у нее возникли проблемы со вторым гражданством. Речь идет о том, что Супрун кроме украинского гражданства имеет еще гражданство США.
    Заседание Народного совета ЛНР в Луганске
    Как в ЛНР меняли главу республики 
    02:08 26.11.2017
    1514
    Народный Совет самопровозглашенной Луганской народной республики принял решение утвердить кандидатуру Леонида Пасечника на должность и.о. ЛНР. Решение было принято единогласно, "за" проголосовали 38 парламентариев.
    Арсен Аваков
    Аваков назвал условия, при которых уйдет с должности
    23:17 07.11.2017
    952Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова
    По словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, кто-то должен отвечать за происходящее, так вот он отвечает за происходящее и как только он найдет аргументы для того, чтобы не быть на должности, его "не удержит никакая ни воля, ни сила".
    Ураган в Центральной Европе
    ТОП событий в мире 30 октября: ураган "Герварт", митинги в Барселоне
    16:10 30.10.2017
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    Мировые СМИ посвящают первые полосы своих изданий самым громким событиям. В понедельник пишут о призыве Трампа прекратить "охоту на ведьм", о неожиданной отставке Масуда Барзани и митингах независимости в Барселоне.
    Премьер-министр Испании Мариано Рахой
    Кабмин Испании распустил Женералитет и отстранил главу полиции Каталонии
    22:46 27.10.2017
    246Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление?
    По словам премьер-министр Испании Мариано Рахоя, "распускается Женералитет, отстраняются от должностей глава Женералитета и глава полиции Каталонии".
    Ульяна Супрун. Архивное фото
    Непотопляемая Супрун. Из-за чего ополчились депутаты?
    14:16 11.10.2017
    3472Медреформа или медицинский геноцид?
    Над Ульяной Супрун, которую в народе уже нарекли "Доктор Смерть", сгущаются тучи. На этот раз терпение лопнуло не только у медсообщества, но и у нардепов. Последние подали в суд на Гройсмана, требуя назначить легитимного главу Минздрава.
    Борис Джонсон. Архивное фото
    В британском правительстве планируются перестановки, Джонсона могут уволить
    06:54 08.10.2017
    201Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    По данным источников в Консервативной партии, премьер-министр Тереза Мэй планирует провести перестановки после заседания Европейского совета, которое пройдет 19-20 октября.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Корнейчук: не спешите "хоронить" Гройсмана
    17:02 05.09.2017
    565Горячая осень 2017: новый политсезон
    Действующий премьер еще должен "протащить" через Раду пенсионный и медицинский геноцид, дерибан земли, получить от МВФ очередной транш, а уже потом - отставка, уверен политаналитик Дмитрий Корнейчук.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Аваков получил "черную метку" - крах неминуем
    12:32 29.08.2017
    42785
    Пока глава МВД Арсен Аваков отдыхает за границей, президент и его команда начали операцию по его устрашению и устранению и нанесли двойной удар по его приближенным.
    Сергей Фурса
    Фурса: слишком много комплиментов для министра финансов
    18:37 27.08.2017
    407
    На высшем уровне идут разговоры об увольнении с поста министра финансов. Но эти нападки не первые и явно не последние, отмечает экономист Сергей Фурса.
    Член правления Transparency International Украина Ярослав Юрчишин
    Эксперт: недееспособное НАПК выгодно власти
    06:20 10.06.2017
    58
    Исполнительный директор общественной организации Transparency International Украина Ярослав Юрчишин в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что пока НАПК не работает, представителям власти не нужно объяснять происхождение своих состояний.
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
    Лавров: на встрече с Трампом не обсуждалась отставка главы ФБР
    16:34 20.05.2017
    99
    Как заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров, на встрече с Дональдом Трампом тема отставки Джеймса Коми с поста главы ФБР вообще не затрагивалась.
    Владимир Гройсман
    Гройсман заявил, что готов уйти в отставку в случае провала пенсионной реформы
    21:47 12.05.2017
    378Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, с 1 октября 5 миллионов 620 тысяч украинских пенсионеров получат повышенную пенсию, если правительство это не выполнит, то он готов тогда уйти в отставку.
    Погребинский: депутатам Рады не хватит голосов на отставку Гройсмана. Видео
    Погребинский: депутатам Рады не хватит голосов для отставки Гройсмана 
    20:26 14.04.2017
    574Год у руля. Итоги работы правительства Гройсмана
    По словам политолога, директора Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, для отставки премьер-министра Владимира Гройсмана в парламенте не хватает голосов депутатов.
    Валерия Гонтарева
    Гонтарева сообщила, что предложила несколько кандидатур на свою должность
    03:49 02.04.2017
    521Перестановки в НБУ: что изменится после ухода Гонтаревой?
    По словам главы Национального банка Валерии Гонтаревой, она свою миссию полностью выполнила, а после своей отставки намерена взять время на отдых и провести его с семьей.
    Валерия Гонтарева
    Гонтарева о своей отставке: рано говорить о прощальной вечеринке
    16:27 16.03.2017
    158Перестановки в НБУ: что изменится после ухода Гонтаревой?
    По словам главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, она ждет когда будет предложена кандидатура "профессионала и технократа", пока рано говорить о "прощальной вечеринке".
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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    14:29 09.03.2018
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    Игорь Прокопив
    Конфликт в "Нафтогазе". Оппонент Коболева уходит в политику
    16:18 01.03.2018
    348
    По информации источника, экс-заместитель энергетики Игорь Прокопив уходит заниматься политикой – готовиться к выборам 2019 года в рамках одной известной политической силы.
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