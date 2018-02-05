Семенченко объяснил, как заставить Раду проголосовать за отставку Порошенко

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Депутаты, в которых остались совесть и честь, готовы поддержать отставку президента Петра Порошенко. Другие же сделают это, потому что Раду возьмут под охрану ветераны, а сотни тысяч простых людей будут контролировать, чтобы на процесс не влияли олигархи, заявил нардеп от "Самопомочи" Семен Семченко во время митинга на Европейской площади в Киеве.

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"Они прекрасно понимают, что они здесь стоят, пока не выйдут сотни тысяч людей. Когда эти люди выйдут, лично я как народный депутат Украины буду голосовать за отставку Порошенко", — сказал Семенченко, передает издание "Гордон".

По его словам, остальные депутаты, у которых "остались совесть и честь", поддержат отставку президента в парламенте.

"Другие сделают это, потому что Верховную Раду законным конституционным способом возьмут под охрану ветераны, и сотни тысяч людей примут ее под контроль от олигархов. И я сейчас говорю абсолютно правовую процедуру, потому что тогда, когда органы власти не выполняют обязанностей по защите страны, взять в руки эту власть — обязанность и право всего украинского народа. И мы это сделаем", — подчеркнул Семенченко.

Кроме того парламентарий добавил, что ветераны должны создать "силы обороны", которые помогут армии, если президент РФ Владимир Путин "решит помочь своему другу Петру".

"Мы должны воспрепятствовать бегству олигархов и чиновников с награбленным. Ни один аэропорт, ни железнодорожная станция не должны выпускать этих людей. И самое главное — мы должны защитить этих людей от провокаций", — утверждает он.

Также нардеп отметил, что основная задача — "сделать все мирно", а народ "потом решит, кому править страной".

В воскресенье в центре Киева сторонники Саакашвили провели марш с требованием импичмента президента Петра Порошенко, после этого они провели вече. На вече сторонники Саакашвили приняли резолюцию, в которой пригласили Порошенко прийти на народное вече 18 февраля в Киеве для объявления решения о его отставке.