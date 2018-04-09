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    Лидеры основных венгерских партий подали в отставку - ТВ

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    Согласно предварительным данным, две трети мест в парламенте (134 из 199) получает правящая коалиция премьера Виктора Орбана. "Йоббик" на втором месте (27), далее социалисты (19), Демократическая коалиция (9) и либералы LMP (7).
    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, победивший на парламентских выборах.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Лидеры венгерских партий, занявших второе, третье и пятое места на воскресных парламентских выборах, подали в отставку, сообщает телеканал ATV.

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    Согласно предварительным данным, две трети мест в парламенте (134 из 199) получает правящая коалиция премьера Виктора Орбана. "Йоббик" на втором месте (27), далее социалисты (19), Демократическая коалиция (9) и либералы LMP (7).

    Лидер крайне правой партии "Йоббик" Габор Вона обосновал свое решение уйти поражением на выборах, несмотря на то что его политическая сила получила те же 20%, что и на прошлых выборах, и увеличила число своих мандатов с 23.

    Об отставке также заявили президиум Венгерской социалистической партии и сопредседатель LMP ("Политика может быть другой") Хадхази Акош.

    Напомним, правящая коалиция во главе с премьер-министром Виктором Орбаном лидирует с 49,5% голосов на парламентских выборах в Венгрии после подсчета 69,14% голосов.

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