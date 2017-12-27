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    Глава "Укроборонпрома" написал заявление на увольнение – СМИ

    Тема:

    Громкие отставки и назначения в Украине (470)

    (обновлено: )21210
    По словам одного из ближайших соратников президента Петра Порошенко, руководитель "Укроборонпрома" Роман Романов еще несколько недель назад написал заявление на увольнение.
    Роман Романов. Руководитель Укроборонпрома
    УНИАН

    КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Руководитель "Укроборонпрома" Роман Романов написал заявление на увольнение, сообщил один из ближайших соратников президента Петра Порошенко в интервью ТСН.

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    В ответе на вопрос о том, соответствует ли действительности информация о том, что Романов еще несколько недель назад написал заявление на увольнение, источник ответил: "Давно".

    Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что намерен инициировать отставку главы государственного концерна "Укроборонпром" Романа Романова из-за непогашения задолженности по зарплате перед работниками Николаевского судостроительного завода.

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