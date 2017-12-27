Глава "Укроборонпрома" написал заявление на увольнение – СМИ

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Руководитель "Укроборонпрома" Роман Романов написал заявление на увольнение, сообщил один из ближайших соратников президента Петра Порошенко в интервью ТСН.

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В ответе на вопрос о том, соответствует ли действительности информация о том, что Романов еще несколько недель назад написал заявление на увольнение, источник ответил: "Давно".

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что намерен инициировать отставку главы государственного концерна "Укроборонпром" Романа Романова из-за непогашения задолженности по зарплате перед работниками Николаевского судостроительного завода.