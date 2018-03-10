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    Анатолий Пушняков

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Анатолий Пушняков. Архивное фото
    Порошенко уволил командующего Сухопутными войсками Пушнякова
    15:32 14.01.2016
    480Громкие отставки и назначения в Украине
    "Освободить генерал-лейтенанта Пушнякова Анатолия Савватийовича с должности командующего сухопутных войск вооруженных сил Украины", - сказано в тексте Указа президента.
    Заседание Верховной Рады в ночь на 25 декабря 2015 года
    Хроника 24 декабря: бюджет в рождественскую ночь, принудительное медобследование Корбана
    09:25 25.12.2015
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    В ночь с 24 на 25 декабря народные депутаты приняли государственный бюджет Украины на 2016 год. Помимо этого накануне Рада повысила акцизы на алкоголь, табак и бензин, а под стенами парламента подрались аграрии и силовики.
    Глава Генштаба на учениях
    О люстрации в вооруженных силах говорить не приходится - Жданов
    18:15 24.12.2015
    349Новые чистки в рамках закона о люстрации
    По мнению военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, причиной отставок в Министерстве обороны все-таки стала халатность "при организации хранения боеприпасов», а не люстрация.
    Инструкторы из США начали тренировать украинских военных под Львовом
    Минобороны: командующий сухопутными войсками сам подал рапорт об отставке
    13:19 24.12.2015
    260Громкие отставки и назначения в Украине
    Министр обороны Сепан Полторак удовлетворил рапорт об увольнении генерал-лейтенанта Анатолия Пушнякова. Сейчас Пушняков проходит врачебную комиссию.
    Степан Полторак. Архивное фото
    Генштаб ВСУ назвал сфабрикованными дела против Полторака и Муженко в РФ
    19:23 10.09.2015
    391Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    Руководитель пресс-центра Генштаба Владислав Селезнев заявил, что "российские следователи отвлекают внимание общественности от российского военного присутствия на территории Украины и агрессии против соседнего государства".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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