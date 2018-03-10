В ночь с 24 на 25 декабря народные депутаты приняли государственный бюджет Украины на 2016 год. Помимо этого накануне Рада повысила акцизы на алкоголь, табак и бензин, а под стенами парламента подрались аграрии и силовики.
Руководитель пресс-центра Генштаба Владислав Селезнев заявил, что "российские следователи отвлекают внимание общественности от российского военного присутствия на территории Украины и агрессии против соседнего государства".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".