Правительство представит парламенту отчет о своей работе за минувший год. Тем временем, депутаты уже собирают подписи за отставку Кабинета министров. Шансы на отправку правительства в отставку оценили народные депутаты Павел Ризаненко и Андрей Журжий.
Рада проголосовала за очередное повышение акцизов на алкогольную и табачную продукцию. Принятый законопроект прокомментировали первый замглавы налогового комитета ВР Андрей Журжий и эксперт Игорь Товкач.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".