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    Андрей Журжий

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Ситуация под Соломенским судом
    Нардепы призывают протестующих не покидать территорию возле суда с Насировым
    02:59 06.03.2017
    498Заложили. Насиров вышел из СИЗО за 100 млн грн
    По словам Андрея Журжия, сейчас у адвокатов Насирова и его родственников паника, поскольку они осознают, что Насиров больше не задержан, однако покинуть здание суда он не может.
    Романа Насирова везут на носилках после вручения ему подозрения
    Врачи опровергли инфаркт у Насирова, операции не было - нардеп
    01:59 04.03.2017
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    Народный депутат от фракции "Самопомич" Андрей Журжий назвал действия главы ГФС Романа Насиова симуляцией, "чтобы не попасть в следственный изолятор".
    Верховная Рада. Архивное фото
    Депутаты о возможной отставке Кабмина
    13:13 16.02.2016
    327Старый новый Кабмин и развал коалиции в Раде
    Правительство представит парламенту отчет о своей работе за минувший год. Тем временем, депутаты уже собирают подписи за отставку Кабинета министров. Шансы на отправку правительства в отставку оценили народные депутаты Павел Ризаненко и Андрей Журжий.
    Кабинет министров Украины
    До отчета Кабмина есть шанс собрать 150 подписей за его отставку - нардеп
    11:01 16.02.2016
    288Старый новый Кабмин и развал коалиции в Раде
    Член депутатской фракции "Самопомич" в Верховной Раде Андрей Журжий во вторник заявил, что шансы отправить правительство в отставку достаточно высокие.
    Производство водки
    Подарок стране: новые акцизы на алкоголь и табак к Новому году
    08:27 25.12.2015
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    Рада проголосовала за очередное повышение акцизов на алкогольную и табачную продукцию. Принятый законопроект прокомментировали первый замглавы налогового комитета ВР Андрей Журжий и эксперт Игорь Товкач.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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