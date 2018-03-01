Конфликт в "Нафтогазе". Оппонент Коболева уходит в политику

КИЕВ, 1 мар – РИА Новости Украина. Заместитель министра энергетики Игорь Прокопив написал заявление об отставке, сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на свой источник.

По информации источника, заявление было написано им 27 февраля.

"За день до этого (26 февраля) он провел встречу с Гройсманом. На ней присутствовал Кистион. Они предложили Прокопиву переходить в набсовет МГУ (госкомпании "Магистральные газопроводы Украины", которую Кабмин рассчитывает сделать оператором ГТС – Ред.), но он отказался", — заявил источник.

В окружении Прокопива эту информацию подтвердили.

"Игорь Богданович не видит себя дальше в министерстве. Он уходит заниматься политикой – готовиться к выборам 2019 года в рамках одной известной политической силы. Он себя видит в парламенте народным депутатом, и считает, что его философия экономического патриотизма будет полезна для законодательной деятельности. В том числе в ТЭК", — говорит собеседник.

Он также добавил, что у Прокопива "сохранились теплые отношения с премьер-министром".

В разговоре Игорь Прокопив подтвердил информацию о своем уходе. При этом он отказался подтвердить или опровергнуть предположения о намерениях баллотироваться в Верховную Раду по спискам "Народного фронта", интересы которого он представлял в период управления "Укртрансгазом".

По предположениям оппонентов Прокопива, его планы получить депутатский мандат связаны с потребностью в депутатской неприкосновенности, которая якобы необходима ему в связи с обвинениями в коррупции, на почве которых он был уволен из "Укртрансгаза".

По данным издания, на вакантное место Прокопива в Министерстве энергетики будет выдвинута кандидатура Валерия Ноздрина – члена команды Прокопива. В настоящее время Ноздрин занимает должность внештатного советника министра и и.о. главы правления МГУ.

В Министерстве энергетики Игорь Прокопив курировал газовую отрасль и являлся основным оппонентом главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева.

Напряженные отношения между ними сложились в 2016 году, когда Прокопив поддержал инициативу Минэконоразвития о передаче управления "Укртрансгаза" от "Нафтогаза" к Кабмину.

После отмены этого решения Коболев заявил о том, что Прокопив должен уйти с должности главы "Укртрансгаза".