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    Конфликт в "Нафтогазе". Оппонент Коболева уходит в политику

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    По информации источника, экс-заместитель энергетики Игорь Прокопив уходит заниматься политикой – готовиться к выборам 2019 года в рамках одной известной политической силы.
    Игорь Прокопив
    Экономическая правда

    КИЕВ, 1 мар – РИА Новости Украина. Заместитель министра энергетики Игорь Прокопив написал заявление об отставке, сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на свой источник.

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    По информации источника, заявление было написано им 27 февраля.

    "За день до этого (26 февраля) он провел встречу с Гройсманом. На ней присутствовал Кистион. Они предложили Прокопиву переходить в набсовет МГУ (госкомпании "Магистральные газопроводы Украины", которую Кабмин рассчитывает сделать оператором ГТС – Ред.), но он отказался", — заявил источник.

    В окружении Прокопива эту информацию подтвердили.

    "Игорь Богданович не видит себя дальше в министерстве. Он уходит заниматься политикой – готовиться к выборам 2019 года в рамках одной известной политической силы. Он себя видит в парламенте народным депутатом, и считает, что его философия экономического патриотизма будет полезна для законодательной деятельности. В том числе в ТЭК", — говорит собеседник.

    Он также добавил, что у Прокопива "сохранились теплые отношения с премьер-министром".

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    В разговоре Игорь Прокопив подтвердил информацию о своем уходе. При этом он отказался подтвердить или опровергнуть предположения о намерениях баллотироваться в Верховную Раду по спискам "Народного фронта", интересы которого он представлял в период управления "Укртрансгазом".

    По предположениям оппонентов Прокопива, его планы получить депутатский мандат связаны с потребностью в депутатской неприкосновенности, которая якобы необходима ему в связи с обвинениями в коррупции, на почве которых он был уволен из "Укртрансгаза".

    По данным издания, на вакантное место Прокопива в Министерстве энергетики будет выдвинута кандидатура Валерия Ноздрина – члена команды Прокопива. В настоящее время Ноздрин занимает должность внештатного советника министра и и.о. главы правления МГУ.

    В Министерстве энергетики Игорь Прокопив курировал газовую отрасль и являлся основным оппонентом главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева.

    Напряженные отношения между ними сложились в 2016 году, когда Прокопив поддержал инициативу Минэконоразвития о передаче управления "Укртрансгаза" от "Нафтогаза" к Кабмину.

    После отмены этого решения Коболев заявил о том, что Прокопив должен уйти с должности главы "Укртрансгаза".

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