наверх
10.03.201805:16
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Игорь Прокопив

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 14
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Игорь Прокопив
    Конфликт в "Нафтогазе". Оппонент Коболева уходит в политику
    16:18 01.03.2018
    348Дело - труба! В Украине кризис с газом
    По информации источника, экс-заместитель энергетики Игорь Прокопив уходит заниматься политикой – готовиться к выборам 2019 года в рамках одной известной политической силы.
    Центральный офис Нафтогаз Украины
    "Нафтогаз" просит отстранить главу "Укртрансгаза" - СМИ
    23:41 21.01.2017
    489
    Согласно информации источника, исполняющим обязанности президента "Укртрансгаза" просят назначить первого вице-президента оператора Мирослава Химко.
    Укртрансгаз
    "Укртрансгаз" планирует отказаться от эксплуатации 400 км газопроводов
    11:53 13.09.2016
    4798Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Глава "Укртрансгаза" отметил, что в текущем году компания планирует увеличить чистый доход более чем вдвое раза по сравнению с 2014 годом – до 1,16 миллиарда долларов.
    Газопровод. Архивное фото
    В "Газпроме" назвали причину снижения транзита газа через Украину
    00:24 29.07.2016
    1162Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Представитель "Газпром экспорта" заявил РИА Новости, что поставки "голубого топлива" сократились из-за погодных условий и снижения заявок потребителей.
    Укртрансгаз
    Разделение "Укртрансгаза" сейчас невозможно – глава компании
    12:23 28.07.2016
    403Дело - труба! В Украине кризис с газом
    По словам главы компании "Укртрансгаз" Игоря Прокопива, предприятие, которое будет заниматься подземными газовыми хранилищами, на сегодня самостоятельно не сможет функционировать.
    Газораспределительная станция. Архивное фото
    России выгодно транспортировать газ по украинской ГТС - "Укртрансгаз"
    12:27 17.03.2016
    1139
    Как отметил Игорь Прокопив, прекращение поставок российского газа в Европу в любом случае приведет к снижению реверсных поставок газа в Украину из европейских стран.
    Укртрансгаз
    "Укртрансгаз" озвучил прогноз по газу в ПХГ на 1 апреля
    10:58 17.03.2016
    418
    Согласно данным Ассоциации европейских операторов подземных газовых хранилищ (GSE), объем газа в ПХГ Украины на 16 марта составил 9,302 миллиарда кубометров, снизившись за сутки на 0,45%.
    Газокомпрессорная станция
    Украина уже отобрала из ПХГ 56,5 млн кубов газа
    10:50 09.11.2015
    203
    Как сообщили в "Укртрансгазе" в понедельник, по состоянию на 9 ноября отбор природного газа осуществляется на двух подземных хранилищах в режиме 8 миллионов кубов в сутки.
    Укртрансгаз
    Украина может присоединить ГТС к газовому коридору "Север-Юг" - "Укртрансгаз"
    14:56 04.08.2015
    270
    Президент "Укртрансгаза" Игорь Прокопив отметил, что присоединения к европейскому газовому коридору "Север-Юг" существует именно за счет приобщения интерконнектора Украина - Польша к проекту европейского газового коридора "Север-Юг".
    Газокомпрессорная станция
    Подземные хранилища газа Украины заняты на 39% - "Укртрансгаз"
    14:44 09.07.2015
    165Транзит газа под угрозой: последствия ЧП в Австрии
    Президент "Укртрансгаза" Игорь Прокопив отметил, что на данный момент наблюдается уменьшение потребления Украиной газа, а в ПХГ ежедневно закачивается по 30 миллионов кубометров природного газа.
    Газовая конфорка
    Потребление газа в Украине снизится до 34 кубов в этом году - "Укртрансгаз"
    13:31 25.06.2015
    2492Газ из РФ. "Летний пакет"
    Глава компании Игорь Прокопив в четверг пояснил, что снижение внутреннего потребления объясняется, в частности, прекращением поставок газа в некоторые районы Донбасса.
    Газовая компрессорная станция Укртрансгаз
    Транзит газа в Европу по Украине в 2015 г упадет на 18% - "Укртрансгаз"
    12:04 25.06.2015
    285Газ из РФ. "Летний пакет"
    Как сообщил глава "Укртрансгаза" Игорь Прокопив, ожидается падения транзита газа в Европу по территории Украины до 51 миллиарда кубометров .
    Газопровод
    Цена газа из Европы для Украины составляет около $258 - "Укртрансгаз"
    12:52 19.05.2015
    568Украина в тисках энергозависимости
    Глава "Укртрансгаза" Игорь Прокопив рассказал, что Украина ежесуточно получает из Словакии около 30 миллионов кубометров газа и примерно 30 миллионов из России.
    Газовая компрессорная станция
    "Укртрансгаз": транзит газа из РФ в 2015 году составит 40 млрд кубов
    11:33 19.05.2015
    224Украина в тисках энергозависимости
    Игорь Прокопив уточнил, что общий баланс по транспортированию ожидается на уровне 73-75 миллиардов кубометров, из которых 40 - это для Украины, а остальное - на Запад, тоже где-то в рамках 40 миллиардов кубометров.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Игорь Прокопив
    Конфликт в "Нафтогазе". Оппонент Коболева уходит в политику
    16:18 01.03.2018
    348
    По информации источника, экс-заместитель энергетики Игорь Прокопив уходит заниматься политикой – готовиться к выборам 2019 года в рамках одной известной политической силы.
    Все теги