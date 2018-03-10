Президент "Укртрансгаза" Игорь Прокопив отметил, что присоединения к европейскому газовому коридору "Север-Юг" существует именно за счет приобщения интерконнектора Украина - Польша к проекту европейского газового коридора "Север-Юг".
Игорь Прокопив уточнил, что общий баланс по транспортированию ожидается на уровне 73-75 миллиардов кубометров, из которых 40 - это для Украины, а остальное - на Запад, тоже где-то в рамках 40 миллиардов кубометров.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".