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    отставки

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 98
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    Парламентские выборы в Италии
    Мировые тренды: итоги выборов в Италии, лишний миллиард в "бедной" Украине
    15:55 07.03.2018
    207
    Зарубежные издания обсуждают причины отставки экономического советника президента США, неоднозначные итоги всеобщих выборов в Италии, а также коррупцию в Украине.
    Государственный флаг Эстонии
    Как у них. Эстония: за что министр может лишиться поста
    17:55 26.01.2018
    69
    Министр в Эстонии может безвозвратно лишиться своего портфеля и перспектив дальнейшей карьеры только в том случае, если негативно выскажется о НАТО или попадется на причастности к коррупции в особо заметных размерах, пишет Sputnik Эстония.
    Роман Романов. Руководитель Укроборонпрома
    Роман Романа Романова с деньгами "Укроборонпрома" завершен
    17:15 29.12.2017
    1263
    Истинные причины отставки главы госконцерна, если она случится, мог бы озвучить президент, а в целом смена главы "Укроборонпрома" не изменит ситуации на предприятии – нужно менять всю систему, уверены эксперты.
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Соцсети: вот и отставка Луценко замаячила на горизонте
    13:35 22.12.2017
    3778Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Громкое заявление министра финансов Украины Александра Данилюка, потребовавшего отставки Генпрокурора Юрия Люценко из-за расследования по "ПриватБанку", вызвало немало споров не только среди политиков, но и в медиа-среде. Что пишут об этом в соцсетях?
    ПриватБанк
    "ПриватБанк" раздора: министр финансов атакует Луценко
    10:22 22.12.2017
    642Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Национализация "ПриватБанка" годичной давности продолжает вызывать политические землетрясения в стране. Теперь уже министр финансов Данилюк открыто требует отставки генрокурора Луценко, обвиняя в попытке помешать аресту активов Игоря Коломойского.
    Николай Спиридонов. Архивное фото
    Спиридонов: увольнение Соболева — открытое предупреждение нардепам
    18:20 08.12.2017
    602Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    Политический эксперт Николай Спиридонов считает, что смещение с поста главы антикоррупционного комитета Егора Соболева — сигнал ряду депутатов, что вскоре власти возьмутся и за них.
    Член правления Центра противодействия коррупции Александра Устинова
    Последствия увольнения Соболева из комитета ВР. Мнение эксперта
    17:27 08.12.2017
    331Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    По словам члена правления Центра противодействия коррупции Александры Устиновой, говорить о том, что Егор Соболев не справился с работой главы комитета ВР, просто смешно.
    Егор Соболев в Верховной Раде
    Неужели власть пошла в наступление? Соцсети об отставке Соболева
    16:52 08.12.2017
    808Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    Егор Соболев больше не глава парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. Парламент отозвал нардепа с этой должности. Что стало причиной такого решения и как отреагировали на него сами украинцы в соцсетях?
    Егор Соболев. Архивное фото
    Не по Егорке шапка? За что Рада "ушла" Соболева с главы комитета?
    15:32 08.12.2017
    696Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    Верховная Рада сместила с должности главы парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егора Соболева. О причинах и версиях такого решения — в обзоре РИА Новости Украина.
    Глава ЛНР Игорь Плотницкий. Архивное фото
    Луганск: есть ли жизнь после Плотницкого
    18:13 28.11.2017
    6166Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Отставка Плотницкого с поста главы ЛНР не стала для луганчан потрясением, но принесла облегчение – стало понятно, что не будет "силового варианта". Пока же резких изменений в городе, рассказывают горожане, не произошло.
    В Одессе требовали отставки прокурора и главы полиции области
    Протесты в Одессе: активисты требуют отставки прокурора и главы полиции
    22:57 26.11.2017
    347
    Участники акции открытками с фото задержанных активистов обклеили подогнанный к зданию прокуратуры трейлер, окна и стены здания. Также они привезли металлические бочки и дрова и зажгли костер.
    Глава Чечни Рамзан Кадыров
    Кадыров хочет покинуть пост главы Чечни
    20:28 26.11.2017
    1001
    Как заявил Рамзан Кадыров, оставить пост главы Чечни - это его мечта. На вопрос о возможном преемнике Кадыров отметил, что "это прерогатива руководства государства, это решение народа".
    Александр Сенкевич
    Первый в истории импичмент. Как сняли мэра Николаева
    17:40 06.10.2017
    1144
    Первый в истории Николаева импичмент таки состоялся. В четверг депутаты досрочно отправили в отставку мэра города Александра Сенкевича, признав его работу неудовлетворительной. Однако Сенкевич сдаваться не собирается и намерен обжаловать это в суде.
    Укрзализныця
    Война за "Укрзализныцю": кому достанутся потоки актива?
    17:52 29.08.2017
    592Польский эксперимент: отставка Бальчуна
    После скандального ухода Войцеха Бальчуна с поста главы "Укрзализныци" провластные партии ужесточили борьбу за право контроля над железнодорожным монополистом. Сама же компания, оставшись без руководства, в ближайшее время планирует сокращение сотрудников.
    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    Горячая осень. Под ударом три-четыре министра - Рудяков
    08:35 28.08.2017
    530
    По мнению политического эксперта Павла Рудякова, осеннее переформатирование правительства возможно только частично, но перестановки не исключены.
    Министр юстиции Франции Франсуа Байру
    Во Франции четыре министра покинули правительство за три дня
    14:34 21.06.2017
    95Макрон - новый президент Франции
    Министр юстиции Франсуа Байру, один из близких соратников президента Эмманюэля Макрона заявил, что "принял решение, что не может быть частью будущего правительства".
    Тереза Мэй
    Руководство аппарата Мэй уходит в отставку
    16:48 10.06.2017
    464Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    Второй соруководитель аппарата британского премьера Фиона Хилл заявила, что у нее нет никаких сомнений в том, что Тереза Мэй останется и продолжит напряженно работать в качестве премьер-министра.
    Мирча Луческу. Архивное фото
    "Зенит" уволил экс-тренера "Шахтера" Луческу
    22:20 28.05.2017
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    "Зенит" поблагодарил румынского тренера Мирчу Луческу и его тренерский штаб за сотрудничество и проведенный в команде сезон, а также пожелал удачи в дальнейшей карьере.
    Президент США Дональд Трамп встретился с лидерами ЕС в Брюсселе
    Трамп готовит кадровые перестановки в Белом доме - СМИ
    16:35 28.05.2017
    310
    Новые должностные люди Белого дома, согласно информации, выстроят политику общения Белого дома с общественностью, что включает в себя проведение большего количества поездок по стране, а также проведение информационных брифингов.
    Алексей Якубин
    Уйдет ли Гонтарева? Опрос экспертов
    18:35 03.03.2017
    486Перестановки в НБУ: что изменится после ухода Гонтаревой?
    Политолог Алексей Якубин в эфире ГС заявил, что Гонтареву сделают виноватой за проблемы с экономикой, а эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский считает, что отставка главы НБУ на экономике страны не отразится.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
    Парламентские выборы в Италии
    Мировые тренды: итоги выборов в Италии, лишний миллиард в "бедной" Украине
    15:55 07.03.2018
    207
    Зарубежные издания обсуждают причины отставки экономического советника президента США, неоднозначные итоги всеобщих выборов в Италии, а также коррупцию в Украине.
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