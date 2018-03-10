Министр в Эстонии может безвозвратно лишиться своего портфеля и перспектив дальнейшей карьеры только в том случае, если негативно выскажется о НАТО или попадется на причастности к коррупции в особо заметных размерах, пишет Sputnik Эстония.
Истинные причины отставки главы госконцерна, если она случится, мог бы озвучить президент, а в целом смена главы "Укроборонпрома" не изменит ситуации на предприятии – нужно менять всю систему, уверены эксперты.
Громкое заявление министра финансов Украины Александра Данилюка, потребовавшего отставки Генпрокурора Юрия Люценко из-за расследования по "ПриватБанку", вызвало немало споров не только среди политиков, но и в медиа-среде. Что пишут об этом в соцсетях?
Национализация "ПриватБанка" годичной давности продолжает вызывать политические землетрясения в стране. Теперь уже министр финансов Данилюк открыто требует отставки генрокурора Луценко, обвиняя в попытке помешать аресту активов Игоря Коломойского.
Егор Соболев больше не глава парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. Парламент отозвал нардепа с этой должности. Что стало причиной такого решения и как отреагировали на него сами украинцы в соцсетях?
Верховная Рада сместила с должности главы парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егора Соболева. О причинах и версиях такого решения — в обзоре РИА Новости Украина.
Отставка Плотницкого с поста главы ЛНР не стала для луганчан потрясением, но принесла облегчение – стало понятно, что не будет "силового варианта". Пока же резких изменений в городе, рассказывают горожане, не произошло.
Первый в истории Николаева импичмент таки состоялся. В четверг депутаты досрочно отправили в отставку мэра города Александра Сенкевича, признав его работу неудовлетворительной. Однако Сенкевич сдаваться не собирается и намерен обжаловать это в суде.
После скандального ухода Войцеха Бальчуна с поста главы "Укрзализныци" провластные партии ужесточили борьбу за право контроля над железнодорожным монополистом. Сама же компания, оставшись без руководства, в ближайшее время планирует сокращение сотрудников.
Новые должностные люди Белого дома, согласно информации, выстроят политику общения Белого дома с общественностью, что включает в себя проведение большего количества поездок по стране, а также проведение информационных брифингов.
Политолог Алексей Якубин в эфире ГС заявил, что Гонтареву сделают виноватой за проблемы с экономикой, а эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский считает, что отставка главы НБУ на экономике страны не отразится.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".