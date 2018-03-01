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    Нацбанк прокомментировал выигрыш "Нафтогаза" в Стокгольме

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    Стокгольмская "победа": деньги есть, газа нет (678)

    (обновлено: )24604
    И. о. главы регулятора Яков Смолий заявил в ходе пресс-конференции в четверг, что выигрыш "Нафтогаза" является позитивным фактором для динамики международных резервов.
    Нацбанк Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины считает, что решение Стокгольмского арбитража по спору "Нафтогаза" и "Газпрома" о транзите газа позитивно скажется на динамике золотовалютных резервов страны. Об этом заявил и.о. главы регулятора Яков Смолий на пресс-конференции в четверг.

    Стокгольмский арбитраж в среду вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов в качестве компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения — по контракту на поставку газа — российская компания должна выплатить 2,56 миллиарда долларов.

    Нафтогаз Украины
    RIA News Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк
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    "Выигрыш "Нафтогаза" является позитивным фактором для динамики международных резервов. Но сам по себе он не устраняет актуальность сотрудничества с МВФ и настойчивости в реформах", — заявил Смолий.

    Он также отметил, что продолжение сотрудничества Киева с МВФ не зависит от назначения главы Нацбанка.

    В январе президент Украины Петр Порошенко предложил Раде уволить Валерию Гонтареву с поста главы Нацбанка и назначить на эту должность ее заместителя Якова Смолия. Комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности рекомендовал депутатам одобрить назначение Смолия на должность главы Нацбанка. Спикер Рады Андрей Парубий сообщил, что парламент в четверг намерен рассмотреть вопрос о назначении нового главы Нацбанка.

    Стокгольмский арбитраж в декабре вынес вердикт по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на поставку российского газа в Украину. Суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" порядка 2 миллиардов долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 миллиардов кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема, то есть 4 миллиардов кубометров. Ценообразование было изменено с нефтепродуктовой формулы на привязку к цене германского хаба NCG. Закупать газ в этих объемах Киев обязан начиная с 2018 года.

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