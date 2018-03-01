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    Соцсети: "Нафтогаз" выиграл, но цены на газ все равно взлетят

    Тема:

    Стокгольмская "победа": деньги есть, газа нет (672)

    (обновлено: )51431
    Украинский "Нафтогаз" выиграл Стокгольмский арбитраж против российского "Газпрома" по транзиту газа. Украина добилась компенсации в 4,6 млрд долларов. Отголоски газовых споров нашли отражение и в соцсетях. Что же пишут об этом сами украинцы?
    Нафтогаз Украины
    RIA News Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

    Тимур Громов, РИА Новости Украина   

    Очередная "газовая" победа согрела сердца многих украинцев морозным мартовским утром. Еще в среду, 28 февраля, и "Газпром" сообщили, что арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску "Нафтогаза" по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования украинской компании к российской на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые "Газпром" должен компенсировать" Нафтогазу" за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа.  

    Ранее в декабре 2017 года Стокгольмский арбитраж уже выносил вердикт по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на поставку российского газа. Тогда суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" 2 миллиарда долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 миллиардов кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема, то есть 4 миллиардов кубометров. Согласно сообщению "Газпрома", закупать его газ в этих объемах Киев обязан, начиная с 2018 года. 

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook

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