Соцсети: "Нафтогаз" выиграл, но цены на газ все равно взлетят

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Очередная "газовая" победа согрела сердца многих украинцев морозным мартовским утром. Еще в среду, 28 февраля, и "Газпром" сообщили, что арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску "Нафтогаза" по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования украинской компании к российской на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые "Газпром" должен компенсировать" Нафтогазу" за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа.

Ранее в декабре 2017 года Стокгольмский арбитраж уже выносил вердикт по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на поставку российского газа. Тогда суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" 2 миллиарда долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 миллиардов кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема, то есть 4 миллиардов кубометров. Согласно сообщению "Газпрома", закупать его газ в этих объемах Киев обязан, начиная с 2018 года.

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook