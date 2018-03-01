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    "Нафтогаз" и "Газпром". О дешевом газе теперь забудьте

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    Стокгольмская "победа": деньги есть, газа нет (672)

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    Обменять транзитные перспективы Украины на следующие 30-50 лет на 2,5 млрд долл. - это войдет в учебники истории антипиара собственной страны и разрушения репутации Украины как транзитного государства, считает энергетический аналитик Юрий Корольчук.
    Рекламная вывеска с надписью Газпром на одном из зданий в Санкт-Петербурге
    УНИАН Давыдова Александра

    РИА Новости Украина

    Стокгольмский арбитраж решил, что "Газпром" должен доплатить "Нафтогазу Украины" 4,6 млрд. долл. За недопоставку согласованных объемов газа для транзита. "Нафтогаз" требовал 17 млрд. долл. С учетом ранее присужденной в пользу "Газпрома" суммы по контракту на поставку газа арбитры сделали зачет встречных требований и по его итогам "Газпром" обязан заплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд. долл.

    "Во-первых, результат суда — это дальнейшее затягивание процесса до завершения действия контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом". И чем ближе 1 января 2020 — конец действия договора — тем это выгоднее "Газпрому". Во-вторых, конкретным результатом будет выплата 2,5 млрд. долл. со стороны "Газпрома". А пока этого не произошло, то это означает, что судебный процесс продолжается и результата нет. Такие правила любого судебного процесса — хотя бы речь шла и о 1000 гривнах. В-третьих, теперь стоит поставить под сомнение ожидания "Нафтогаза" купить дешевый российский газ. Ведь будет нерешенным вопрос выполнения решения суда со стороны "Газпрома". Соответственно, средняя цена на газ в 2018 году будет точно выше 300 долл. за 1000 куб. м. А правительству не удастся так легко отказать МВФ и оставить для населения или действующую цену на газ, или вообще ее снизить как планировали. Наконец, в-четвертых и самое опасное для Украины, очарование властью и "Нафтогазом" судебным процессом в Стокгольме привело к тому, что транзитный потенциал Украины может быть сведен к нулю. И "Северный поток-2" и "Турецкий поток" — тому свидетельство. Более того, после прихода на транзитный рынок Украины европейского партнера субъектность "Нафтогаза" и Украины будет разрушена окончательно. Такие, в том числе, последствия судебного процесса в Стокгольме", — написал на своей странице в Facebook эксперт энергетического рынка Юрий Корольчук.

    Эксперт обратил внимание, что в "Нафтогазе" упорно избегают озвучивать одно — какой будет дальнейшая судьба транзита газа через Украину и речь идет о перспективе 2020-2050 гг., а не о нынешнем дне.

    "Ведь контракт с "Газпромом" стал историей еще в 2009 году, когда был подписан. И уже тогда с 2009 года нужно было начинать работать или над новым контрактом с Россией, или над новыми транзитными возможностями Украины. А нынешняя власть вместе с "Нафтогазом" не придумали ничего лучшего как продолжить практику бывшего президента Януковича — думать, что можно что-то высидеть на одном месте и ждать, что за Украину все сделают партнеры из ЕС.

    Петр Порошенко о решении Стокгольмского арбитража. Видео
    Канал на Youtube Петра Порошенко
    Порошенко и Коболев о победе "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже

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    "Нафтогаз" подложил свинью своим будущим европейским партнерам, которые уже потихоньку обживаются в компании ОАО "Магистральные газопроводы Украины", которая является наследницей "Укртрансгаза" и контрактов на транзит газа. Теперь европейским партнерам нужно будет решать с «Газпромом» вопрос последствий решения Стокгольмского арбитража. И маловероятно, что их устроит классическое объяснение нынешней власти, что это "историческая победа",- отметил Корольчук.

    В то же время, по мнению эксперта, не меньшую свинью подложил "Нафтогаз" и Украине.

    Нафтогаз Украины
    RIA News Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк
    "Нафтогаз" не интересует, почем будет газ для народа - Корольчук

    "Ведь судебный и корпоративный конфликт будет дальше продолжаться. И сейчас "Нафтогаз" попал в ловушку, которую сам расставлял "Газпрому" в течение последних 4 лет. Суть такого поведения заключается в игнорировании переговорного процесса", — пояснил Корольчук.

    Эксперт напомнил, что когда в первой части суда о продаже газа суд определил, что стороны должны договориться об условиях поставок газа, то "Нафтогаз" так и ничего не сделал, а ждал самостоятельного решения арбитража — теперь "Газпром" может занимать аналогичную практику игнорирования, а в условиях необходимости выполнять первую часть решения о покупке 4-5 млрд. куб. м газа такие отношения могут обернуться новыми конфликтами.

    "В конце концов, обменять транзитные перспективы Украины на следующие 30-50 лет на 2,5 млрд. долл — это войдет в учебники истории антипиара собственной страны и разрушения репутации Украины как транзитного государства", — заключил Корольчук.

    Публикация Юрия Корольчука
    Публикация Юрия Корольчука

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