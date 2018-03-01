наверх
01.03.201816:15
Курсы валют НБУ
  • USD26.81- 0.14
  • EUR32.74- 0.41
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Главу "Нафтогаза" оштрафовали на миллиарды за неоформление газа для Донбасса

    Тема:

    Стокгольмская "победа": деньги есть, газа нет (672)

    (обновлено: )1552130
    По словам главы НАК "Нафтогаза Украины" Андрея Коболева, причиной наложения штрафа послужил отказ "Нафтогаза" оформлять и оплачивать природный газ, который ОАО "Газпром" поставлял в ДНР и ЛНР.
    Андрей Коболев. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что Фискальная служба Украины наложила на него штраф на сумму более 300 миллионов долларов за отказ оформлять газ, поставленный "Газпромом" в Донбасс.

    Вывеска на здании компании Нафтогаз Украины
    RIA News Григорий Василенко | Перейти в фотобанк
    Что значит стокгольмская победа "Нафтогаза". Опрос экспертов

    "А вот и поздравления с победой в Стокгольме, которое я сегодня получил от Государственной фискальной службы Украины: два персональные штрафы на сумму 7 и 1,3 миллиарда гривен (около 300 миллионов долларов). То есть я, как физическое лицо, должен уплатить 8,3 миллиарда гривен "не позднее пятнадцати дней", — написал Коболев в четверг в Facebook.

    Он сообщил, что причиной наложения штрафа послужил отказ "Нафтогаза" оформлять и оплачивать природный газ, который ОАО "Газпром" поставлял в ДНР и ЛНР.

    Он добавил, что "Нафтогаз" не может до сих пор предоставить налоговой весь пакет документов, "поскольку не будет платить за газ, который не заказывал и не потреблял, но на котором настаивает "Газпром".

    Стокгольмский арбитраж в среду вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов в качестве компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, а с учетом предыдущего решения — по контракту на поставку газа — российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил о несогласии с последним решением.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Самолеты в заснеженном аэропорту Одессы
    Украина остановилась в снежных заносах
    Посольство США в Москве возобновило выдачу виз
    Стокгольмская "победа": деньги есть, газа нет
    Молоток судьи
    Закон о языке: КСУ создал прецедент
    Пресс-конференция Порошенко: выборы, война, Мальдивы