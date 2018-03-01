Главу "Нафтогаза" оштрафовали на миллиарды за неоформление газа для Донбасса

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что Фискальная служба Украины наложила на него штраф на сумму более 300 миллионов долларов за отказ оформлять газ, поставленный "Газпромом" в Донбасс.

"А вот и поздравления с победой в Стокгольме, которое я сегодня получил от Государственной фискальной службы Украины: два персональные штрафы на сумму 7 и 1,3 миллиарда гривен (около 300 миллионов долларов). То есть я, как физическое лицо, должен уплатить 8,3 миллиарда гривен "не позднее пятнадцати дней", — написал Коболев в четверг в Facebook.

Он сообщил, что причиной наложения штрафа послужил отказ "Нафтогаза" оформлять и оплачивать природный газ, который ОАО "Газпром" поставлял в ДНР и ЛНР.

Он добавил, что "Нафтогаз" не может до сих пор предоставить налоговой весь пакет документов, "поскольку не будет платить за газ, который не заказывал и не потреблял, но на котором настаивает "Газпром".

Стокгольмский арбитраж в среду вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов в качестве компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, а с учетом предыдущего решения — по контракту на поставку газа — российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил о несогласии с последним решением.