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    Андрей Пасишник

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 21
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    Андрей Пасишник. Архивное фото
    Суд Киева избрал меру пресечения экс-директору "Нафтогаза" Пасишнику
    01:59 05.08.2016
    432Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Соломенский суд избрал для Пасишника меру пресечения в виде личного обязательства. Как сообщила прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Яровая, до этого у Пасишника не было меры пресечения.
    Андрей Пасишник. Архивное фото
    Пасишник назначен первым замом гендиректора "Укртранснафты"
    15:50 15.06.2016
    830
    По решению общего собрания акционеров компании от 13 июня, Андрей Пасишник был избран первым заместителем генерального директора, членом дирекции ПАО "Укртранснафта" сроком на два года.
    Андрей Пасишник. Архивное фото
    Обвинение в отношении топ-менеджера "Нафтогаза" Пасишника передано в суд
    15:07 25.04.2016
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    Как сообщила в понедельник пресс-служба компании "Нафтогаз Украины", сторона защиты завершила ознакомление с материалами досудебного расследования, следовательно, обвинительный направлен в суд.
    Андрей Пасишник. Архивное фото
    Подозреваемого НАБУ Пасишника уволили с поста главы "Укргаздобычи"
    13:13 22.04.2016
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    Акционеры назначили новым главой набсовета газодобывающей компании Юрия Витренко, который работал директором по развитию бизнеса НАК "Нафтогаз Украины".
    Айварас Абромавичус
    НАБУ завершило расследование по делу Пасишника-Абромавичуса
    12:14 31.03.2016
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    Расследование проводилось по факту влияния Пасишника на Абромавичуса "с целью помешать выполнению им служебных обязанностей и добиться принятия незаконного решения", добавили в ведомстве.
    Министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус.
    Абромавичус на посту министра боится за свою репутацию - эксперт
    16:40 14.03.2016
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    Как сообщил Руслан Бортник, в ситуации с Пасишником доминирует и политический мотив, попытка со стороны Абромавичуса найти какие-то политические, оправдательные мотивы для себя и для своей работы, которая очень неэффективна.
    Руслан Бортник
    Бортник о противостоянии Абромавичуса и Пасишника
    07:10 14.03.2016
    539Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Конфликт с исполнительным директором НАК "Нафтогаз-Украина" Андреем Пасишником - это попытка министра экономразвития Айвараса Абромавичуса сохранить свою бизнес-репутацию, считает Руслан Бортник.
    Андрей Пасишник. Архивное фото
    Пасишник в ходе допроса в НАБУ отказался давать показания - прокурор
    21:13 12.03.2016
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    Согласно информации антикоррупционного прокурора Украины Назара Холодницкого, Пасишник в НАБУ отказался давать показания на основании статьи 63 Конституции Украины.
    Самолет в небе
    Пасишник заявил о возвращении в Украину
    09:01 11.03.2016
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    Пасишник рассказал, что после того, как получил подозрение в совершении преступления, пытался вылететь в Украину, однако из-за переполнености чартеров он летит с пересадками.
    Андрей Пасишник. Архивное фото
    Дело Пасишника. Первый блин НАБУ может выйти комом – эксперт
    10:07 10.03.2016
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    Антикоррупционное бюро предъявило подозрение топ-менеджеру "Нафтогаза" Андрею Пасишнику. Управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний уверен, что это прямое доказательство некорректной работы нового ведомства.
    Андрей Пасишник. Архивное фото
    Топ-менеджер "Нафтогаза" Пасишник назвал абсурдными обвинения НАБУ
    16:06 09.03.2016
    260
    По мнению Пасишника, абсурдность обвинений НАБУ состоит в том, что Айварас Абромавичус не принимает решений о назначении, так как этим занимается Кабинет министров.
    Нафтогаз Украины
    Скандальный топ-менеджер "Нафтогаза" Пасишник покинул Украину - НАБУ
    14:48 09.03.2016
    918
    Как уточнили в НАБУ, сообщение о подозрении должно было быть вручено Пасишнику лично, однако в ночь на 9 марта он сообщил детективу о том, что отбыл на лечение за границу.
    Нафтогаз Украины
    "Нафтогаз" отстранил Пасишника от должности из-за жалобы Абрамовичуса
    17:41 09.02.2016
    560Перезагрузка правительства по-украински
    В пресс-службе НАК сообщили, что Пасишник отстранен от исполнения обязанностей исполнительного директора "Нафтогаза" на время расследования заявлений главы Минэкономразвития.
    Айварас Абромавичус
    Обнародована скандальная переписка Абромавичуса и Пасишника
    16:32 08.02.2016
    2484Перезагрузка правительства по-украински
    В опубликованной переписке Андрей Пасишник говорит о том, что предложение стать заместителем министра экономического развития и торговли поступило от команды президента.
    Укртранснафта
    "Укртранснафта" проведет ремонт на нефтепроводе 6 августа
    13:46 05.08.2015
    83Энергетика Украины в режиме ЧП.
    Как говорится, руководство "Укртранснафты" пошло навстречу и беспрекословно удовлетворило просьбу нефтепереработчиков и обязалось закачать на НПЗ необходимый объем нефти и провести ремонтные работы в кратчайшие сроки.
    Александр Лазорко
    Акционеры "Укртранснафты" прекратили полномочия "человека Коломойского"
    00:19 04.08.2015
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    Александр Лазорко был отстранен наблюдательным советом "Укртранснафты" 19 марта, на его место назначили Юрия Мельника. Это привело к конфликта между олигархом Игорем Коломойским и властью.
    Митинг у офиса Укртранснафты проходит в Кременчуге
    Митинг у офиса "Укртранснафты" проходит в Кременчуге - "Нафтогаз"
    10:55 03.08.2015
    256Протесты. Профсоюзы шумели в Киеве
    Как говорится в сообщении директора "Нафтогаза", на Киев людей решили не везти, а согнали около 500 реальных работников с производств кременчугского офиса "Укртранснафты".
    Вывеска НАК Нафтогаз Украины в Киеве
    "Нафтогаз" не собирается останавливать Кременчугский НПЗ
    06:32 03.08.2015
    354Украина, экономика, катастрофа
    По мнению Андрея Пасишника, решения проблемы с технологичностью нефти является продажа завода по рыночной стоимости при условии обязательного возврата средств потраченных "Укртранснафтой" за аренду резервуаров для хранения нефти.
    Митинг под Укртранснафтой в Кременчуге
    Офис "Укртранснафты" в Кременчуге на ночь заблокировали неизвестные
    23:58 02.08.2015
    184
    Как сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Андрей Пасишник, молодые люди сидят перед входом в здание, держа в руках плакаты с лозунгами "Не дадим остановить КНПЗ" и "Сидорака и Пасишника - в отставку".
    Пикет здания Укртранснафты в Кременчуге
    Несколько десятков человек пикетируют здание "Укртранснафты" в Кременчуге
    16:13 01.08.2015
    437
    Исполнительный директор "Нафтогаз Украины" Андрей Пасишник сообщил в Facebook, что получил от охраны ЛПДС Кременчуг "Укртранснафты" сообщение о штурме станции 20-ю неизвестными мужчинами.
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