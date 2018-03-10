Соломенский суд избрал для Пасишника меру пресечения в виде личного обязательства. Как сообщила прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Яровая, до этого у Пасишника не было меры пресечения.
Как сообщил Руслан Бортник, в ситуации с Пасишником доминирует и политический мотив, попытка со стороны Абромавичуса найти какие-то политические, оправдательные мотивы для себя и для своей работы, которая очень неэффективна.
Антикоррупционное бюро предъявило подозрение топ-менеджеру "Нафтогаза" Андрею Пасишнику. Управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний уверен, что это прямое доказательство некорректной работы нового ведомства.
Как говорится, руководство "Укртранснафты" пошло навстречу и беспрекословно удовлетворило просьбу нефтепереработчиков и обязалось закачать на НПЗ необходимый объем нефти и провести ремонтные работы в кратчайшие сроки.
По мнению Андрея Пасишника, решения проблемы с технологичностью нефти является продажа завода по рыночной стоимости при условии обязательного возврата средств потраченных "Укртранснафтой" за аренду резервуаров для хранения нефти.
Как сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Андрей Пасишник, молодые люди сидят перед входом в здание, держа в руках плакаты с лозунгами "Не дадим остановить КНПЗ" и "Сидорака и Пасишника - в отставку".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".