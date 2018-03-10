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    показания

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
    Суд над Януковичем. Почему развязался язык Яценюка, Дещицы, Авакова?
    18:34 19.01.2018
    5683Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Хотя позиция защиты в суде по делу Виктора Януковича выглядит убедительнее, украинский суд может осудить экс-президента. Однако некоторые чиновники уже наговорили достаточно для того, чтобы приговор был отменен Европейским судом по правам человека.
    Олег Дерипаска. Архивное фото
    Дерипаска предлагал дать показания о "вмешательстве РФ" в выборы - СМИ
    15:12 27.05.2017
    540
    Согласно информации источников, члены конгресса "отвергли" предложение Дерипаски "из опасений, что соглашение по иммунитету создают сложности для следователей ФБР".
    Денис Вороненков. Архивное фото
    Вороненков: дать показания против Януковича меня попросила ГПУ
    15:12 18.02.2017
    887Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Согласно информации бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, дача показаний против Виктора Януковича никак не связана с получением им украинского гражданства.
    Бывший беркутовец дал показания по делу Майдана. Видео
    Бывший беркутовец дал показания по делу "Майдана" 
    03:48 04.10.2016
    615Украина - буревестник революций. Годовщины
    Виктор Шаповалов, сотрудник спецподразделения МВД из Харькова в суде признал свою вину, извинился и назвал фамилии бывших коллег, которые получали патроны со свинцовой картечью, вместо резиновых пуль.
    Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
    Янукович намерен дать показания по делу о Майдане в режиме видеоконференции
    12:42 19.08.2016
    277Украина - буревестник революций. Годовщины
    По данным адвоката Виталия Сердюка, Виктор Янукович настаивает на том, чтобы допрос проводился в суде. Потому что только полученные показания в суде имеют решающее значение для суда во время вынесения приговора.
    Заседание суда по делу россиян Ерофеева и Александрова в Киеве
    Ерофеев и Александров отказались от своих предыдущих показаний
    15:27 15.04.2016
    296
    По словам Евгения Ерофеева и Александра Александрова, они отказываются от своих показаний, которые давали на досудебном процессе, так как они неправдивы и даны под давлением.
    Андрей Пасишник. Архивное фото
    Пасишник в ходе допроса в НАБУ отказался давать показания - прокурор
    21:13 12.03.2016
    269
    Согласно информации антикоррупционного прокурора Украины Назара Холодницкого, Пасишник в НАБУ отказался давать показания на основании статьи 63 Конституции Украины.
    Карим Бензема
    Футболист "Реала" Бензема повторно дал показания в суде по "делу Вальбуэна"
    20:48 28.01.2016
    86
    В суде Версаля нападающий мадридского футбольного клуба "Реал" Карим Бензема вновь дал показания по делу Вальбуэна, однако детали на данный момент неизвестны.
    Бойцы спецроты Торнадо (ранее батальон Шахтерск)
    МВД: показания по делу "Торнадо" дадут все члены подразделения
    18:32 20.06.2015
    812Дело "Торнадо": судный день
    Согласно информации, сейчас силами военной прокуратуры ведутся оперативно-следственные действия. Следователи работают на территории базы, объем работы достаточно большой.
    Сергей Бочковский
    Показания против экс-главы ГСЧС были даны под давлением - адвокат
    13:30 28.03.2015
    148Громкие отставки и назначения в Украине
    По словам адвоката Бочковского, "высшие должностные лица государства, в том числе определенные министры, призывали дать "необходимые" показания". Согласно информации, Бочковский не признает обвинения в свой адрес.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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