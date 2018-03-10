Хотя позиция защиты в суде по делу Виктора Януковича выглядит убедительнее, украинский суд может осудить экс-президента. Однако некоторые чиновники уже наговорили достаточно для того, чтобы приговор был отменен Европейским судом по правам человека.
По данным адвоката Виталия Сердюка, Виктор Янукович настаивает на том, чтобы допрос проводился в суде. Потому что только полученные показания в суде имеют решающее значение для суда во время вынесения приговора.
По словам адвоката Бочковского, "высшие должностные лица государства, в том числе определенные министры, призывали дать "необходимые" показания". Согласно информации, Бочковский не признает обвинения в свой адрес.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".