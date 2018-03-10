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    Кременчугский НПЗ

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Вывеска НАК Нафтогаз Украины в Киеве
    "Нафтогаз" не собирается останавливать Кременчугский НПЗ
    06:32 03.08.2015
    354Украина, экономика, катастрофа
    По мнению Андрея Пасишника, решения проблемы с технологичностью нефти является продажа завода по рыночной стоимости при условии обязательного возврата средств потраченных "Укртранснафтой" за аренду резервуаров для хранения нефти.
    Укртранснафта
    "Укртранснафта" возобновила поставки нефти на Кременчугский НПЗ
    12:32 02.08.2015
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    Как сообщил руководитель филиала "Укртранснафты" Приднепровские магистральные нефтепроводы Виталий Величко, в субботу вечером шел прием и приготовление нефти от добытчиков. В воскресенье, в 6.05, началась прокачка на завод.
    Нефтепровод
    "Укртранснафта"остановила прием и транспортировку нефти из-за ремонта
    20:43 31.07.2015
    175Отставка Коломойского. Что дальше.
    "Укртранснафта" объяснила остановку приема и транспортировки нефти ремонтом на нефтепроводе "Мичуринск - Кременчуг". По информации компании, выявлены дефекты, требующие немедленного устранения.
    Взрыв на Кременчугском НПЗ
    Взрыв произошел на Кременчугском НПЗ, погиб работник - ГСЧС
    12:14 15.06.2015
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    Взрыв произошел во время сварочных работ, взрывалась бочка с метанолом объемом 500 кубических метров без последующего горения, сообщили в управлении ГСЧС в Полтавской области.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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