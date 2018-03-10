По мнению Андрея Пасишника, решения проблемы с технологичностью нефти является продажа завода по рыночной стоимости при условии обязательного возврата средств потраченных "Укртранснафтой" за аренду резервуаров для хранения нефти.
Как сообщил руководитель филиала "Укртранснафты" Приднепровские магистральные нефтепроводы Виталий Величко, в субботу вечером шел прием и приготовление нефти от добытчиков. В воскресенье, в 6.05, началась прокачка на завод.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".