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    Константин Кинчев (Панфилов)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Лидер рок-группы Алиса Константин Кинчев. Архивное фото
    Лидер группы "Алиса" Константин Кинчев попал в базу "Миротворца"
    21:13 31.05.2017
    2594Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    По данным сайта, музыкант попал в базу данных под своей настоящей фамилией Панфилов за "незаконное пересечение государственной границы Украины" и "отрицание российской агрессии, незаконную гастрольную деятельность" в Крыму.
    Лидер группы Алиса Костантин Кинчев
    Группа "Алиса" за 5 дней собрала краудфандингом средства на новый альбом
    01:29 21.06.2016
    483
    Средства на запись нового альбома "Эксцесс" на условиях краудфандинга были собраны досрочно, поскольку их сбор планировалось завершить через 80 дней.
    Лидер группы Алиса Константин Кинчев
    Врачи провели успешную операцию лидеру "Алисы"
    08:58 30.04.2016
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    Кинчев был госпитализирован с инфарктом, сообщила вечером в пятницу его супруга, пресс-секретарь "Алисы" Александра Панфилова. Музыканта направили в одну из петербургских клиник.
    Лидер рок-группы Алиса Константин Кинчев. Архивное фото
    Состояние лидера рок-группы "Алиса" Кинчева стабилизировалось
    02:20 30.04.2016
    386
    Накануне у Кинчева случился инфаркт. Музыкант был доставлен в одну из петербургских клиник. Как сообщается, в настоящее время состояние рокера стабилизировалось.
    Лидер группы Алиса Костантин Кинчев
    Фронтмен группы "Алиса" госпитализирован с инфарктом
    19:43 29.04.2016
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    Как сообщила пресс-секретарь "Алисы" Александра Панфилова, у Константина Кинчева инфаркт, сейчас он находится в одной из петербургских клиник. Она не стала называть, в какой именно больнице лежит 57-летний музыкант.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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