По данным сайта, музыкант попал в базу данных под своей настоящей фамилией Панфилов за "незаконное пересечение государственной границы Украины" и "отрицание российской агрессии, незаконную гастрольную деятельность" в Крыму.
Как сообщила пресс-секретарь "Алисы" Александра Панфилова, у Константина Кинчева инфаркт, сейчас он находится в одной из петербургских клиник. Она не стала называть, в какой именно больнице лежит 57-летний музыкант.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".