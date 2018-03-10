наверх
10.03.201812:03
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    средства

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Евромайдан. Архивное фото
    Правительство выделило несколько миллионов гривен активистам Евромайдана
    12:13 21.12.2017
    209Расследование убийств на Майдане. Медленно и скрытно
    Решение было принято на заседании правительства 20 декабря. Деньги будут выделены Министерству соцполитики из резервного фонда госбюджета. До 28 декабря оно должно отчитаться об использовании выделенных средств.
    Юрий Луценко
    Луценко детально расписал, как будут потрачены конфискованные 22 млрд грн
    03:36 16.07.2017
    463Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    По словам генпрокурора Юрия Луценко, увеличение зарплат прокурорам на 600 млн гривен Генпрокуратура скоро отработает последующими конфискациями мафиозных активов.
    Лидер группы Алиса Костантин Кинчев
    Группа "Алиса" за 5 дней собрала краудфандингом средства на новый альбом
    01:29 21.06.2016
    483
    Средства на запись нового альбома "Эксцесс" на условиях краудфандинга были собраны досрочно, поскольку их сбор планировалось завершить через 80 дней.
    Пентагон
    Пентагон запросил $16,8 млрд на деятельность разведуправления в 2017 году
    02:56 10.02.2016
    14
    В целом бюджет Пентагона, согласно опубликованному во вторник проекту Белого дома, составит порядка 583 миллиардов долларов. Эта единственная цифра, которая опубликована в части, связанной с деятельностью военной разведки.
    Подразделения ВСУ на передовой в зоне АТО
    Министерство обороны финансируется по остаточному принципу - Жданов
    15:32 19.01.2016
    208Экономика кризисного времени: 2015-2016
    По мнению военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, на первом месте для власти - полицейские структуры, а на армию предусмотрен бюджет содержания, а не бюджет развития.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги

    Организации