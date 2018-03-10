Решение было принято на заседании правительства 20 декабря. Деньги будут выделены Министерству соцполитики из резервного фонда госбюджета. До 28 декабря оно должно отчитаться об использовании выделенных средств.
В целом бюджет Пентагона, согласно опубликованному во вторник проекту Белого дома, составит порядка 583 миллиардов долларов. Эта единственная цифра, которая опубликована в части, связанной с деятельностью военной разведки.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".