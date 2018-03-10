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    The Rolling Stones

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 21
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    Гитарист Rolling Stones Рон Вуд
    У гитариста The Rolling Stones обнаружили рак легких
    15:56 06.08.2017
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    Как рассказал гитарист рок-группы ​The Rolling Stones Ронни Вуд, рак легких у него обнаружили при обследовании в мае 2017 года во время обычного медицинского осмотра перед гастрольным туром.
    Анита Палленберг
    Умерла муза рок-группы Rolling Stones
    14:28 14.06.2017
    442
    Анита Палленберг прославилась ролями в фильмах "Представление" (1970), где она снялась вместе с певцом Миком Джаггером, а также в картинах "Барбарелла" (1968) и "Сладкоежка" (1968).
    Анонс европейского тура The Rolling Stones
    The Rolling Stones анонсировали европейский тур
    13:47 09.05.2017
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    Популярные музыканты осенью выступят в 12 городах девяти европейских стран - Гамбурге, Мюнхене, Шпильберге, Цюрихе, Лукке, Барселоне, Амстердаме, Копенгагене, Дюссельдорфе, Стокгольме, Арнеме и Париже.
    Мик Джаггер - The Rolling Stones
    Мик Джаггер стал отцом в восьмой раз
    19:19 08.12.2016
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    Это первый общий ребенок Джаггера и его девушки — 29-летней балерины Мелани Хемрик (Melanie Hamrick), с которой он состоит в отношениях с 2014 года. О беременности Мелани стало известно в июле.
    Кристен Стюарт снялась в клипе из нового альбома The Rolling Stones. Видео
    Кристен Стюарт снялась в клипе из нового альбома The Rolling Stones 
    06:23 04.12.2016
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    Группа The Rolling Stones выпустила Blue And Lonesome, альбом кавер-версий на блюзовые хиты их молодости. Первым синглом с новой пластинки стала песня Ride 'Em On Down блюзмена и гитариста Букка Уайта.
    Солист рок-группы Ролинг Стоунз Мик Джаггер
    Rolling Stones отменили концерт в Лас-Вегасе из-за болезни Джаггера
    09:56 19.10.2016
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    Сообщается, что Мик Джаггер заболел ларингитом, и врачи советовали дать голосу отдохнуть. Вместе с тем состоится ли второе шоу в Лас-Вегасе, намеченное на 22 октября, пока не известно.
    Группа The Rolling Stones опубликовала тизер первого за 11 лет альбома. Видео
    Группа The Rolling Stones опубликовала тизер первого за 11 лет альбома 
    08:56 06.10.2016
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    Музыканты записали альбом за три дня при помощи обыкновенного микрофона без использования студийной обработки записей, в него войдут композиции чикагского блюза и кавер-версии известных песен этого направления.
    Мик Джаггер
    The Rolling Stones впервые за более чем 10 лет выпустит новый альбом
    08:35 06.10.2016
    94
    Музыканты записали альбом за три дня при помощи обыкновенного микрофона без использования студийной обработки записей, в него войдут композиции чикагского блюза и кавер-версии известных песен этого направления.
    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в штате Индиана
    Rolling Stones потребовала от Трампа не использовать их песни
    02:57 05.05.2016
    93Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    В плей-листе эпатажного кандидата в президенты по меньшей мере четыре композиции группы Rolling Stone: "You Can"t Always Get What You Want," "Sympathy for the Devil", "Brown Sugar" и "Start Me Up".
    Российский певец Юрий Лоза
    Продюсер Rolling Stones и Led Zeppelin вступил в дискуссию с Юрием Лозой
    16:25 20.04.2016
    460
    Продюсер Rolling Stones и Led Zeppelin признался, что обвинения Юрия Лозы звучат очень интересно, и поинтересовался, кто это такой и сколько ему лет.
    Концерт Rolling Stones на Кубе
    Мик Джаггер поет и танцует для 400 тыс кубинцев 
    12:00 26.03.2016
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    ​Выступление музыканты начали со знаменитой песни Jumping Jack Flash, записанной еще в 1968 году, когда музыка группы попала под запрет на острове, а ее поклонники были вынуждены тайно обмениваться подпольными записями.
    Концерт Rolling Stones на Кубе
    Первый концерт Rolling Stones на Кубе 
    10:24 26.03.2016
    188
    На Кубу музыканты прибыли по завершении большого латиноамериканского турне, в ходе которого посетили Аргентину, Бразилию, Чили, Колумбию, Мексику и Перу.
    Концерт Rolling Stones на Кубе
    Rolling Stones дали первый концерт на Кубе
    08:22 26.03.2016
    266
    Выступление музыканты начали со знаменитой песни Jumping Jack Flash, записанной еще в 1968 году. Именно в те времена музыка группы попала под запрет на острове, а ее поклонники были вынуждены тайно обмениваться подпольными записями.
    Концерт Rolling Stones
    Рок-группа Rolling Stones прибыла в Гавану и даст там бесплатный концерт
    05:50 25.03.2016
    137
    На Кубу музыканты Rolling Stones прибыли по завершении большого латиноамериканского турне, в ходе которого посетили Аргентину, Бразилию, Чили, Колумбию, Мексику и Перу.
    Rolling Stones даст бесплатный концерт на Кубе
    Легендарная группа The Rolling Stones выступит на Кубе 
    11:18 02.03.2016
    164
    Легендарная британская рок-группа The Rolling Stones выступит в кубинской столице 25 марта, вход на "первый концерт коллектива на открытом воздухе" в стране будет свободным, говорится в заявлении музыкального коллектива.
    Мик Джаггер. Архивное фото
    Rolling Stones даст бесплатный концерт на Кубе 25 марта
    20:39 01.03.2016
    64Восстановление отношений Кубы и США: визит Обамы
    Во вторник группа официально объявила о своем "революционном" шоу на острове Свободы, "первом концерте британской рок-группы в стране на открытом воздухе".
    В Париже во время минуты молчания в память о жертвах терактов
    Француз пригласил Rolling Stones на похороны погибшего в "Батаклане" брата
    18:16 17.11.2015
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    Француз Матье Модьюи написал на своей странице в Facebook, что его брат Седрик погиб в "Батаклане" вечером в пятницу, у него осталась жена и двое детей - семи и трех с половиной лет… Он был огромным фанатом Rolling Stones и Дэвида Боуи.
    Концерт Rolling Stones. Архивное фото
    Rolling Stones могут выступить с концертом на Кубе - СМИ
    03:42 06.10.2015
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    Как пишут СМИ, Мик Джаггер вместе с сыном находятся сейчас в Гаване, они посетили исторический центр города и ряд ночных заведений. Знаменитому рокеру не удалось остаться незамеченным на улицах города.
    Концерт Rolling Stones
    Саксофонист группы Rolling Stones Бобби Киз скончался в США
    05:33 03.12.2014
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    Как сообщает агентство "Ассошиэйтед Пресс", музыкант скончался в своем доме в округе Франклин (штат Теннесси) после продолжительной болезни.
    Мик Джаггер
    The Rolling Stones возобновляют мировое турне
    15:15 01.04.2014
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    Группа The Rolling Stones объявила о возобновлении своего мирового турне после отмены ряда шоу из-за гибели подруги вокалиста Мика Джаггера, назначены новые даты концертов в Европе.
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