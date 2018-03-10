Популярные музыканты осенью выступят в 12 городах девяти европейских стран - Гамбурге, Мюнхене, Шпильберге, Цюрихе, Лукке, Барселоне, Амстердаме, Копенгагене, Дюссельдорфе, Стокгольме, Арнеме и Париже.
Группа The Rolling Stones выпустила Blue And Lonesome, альбом кавер-версий на блюзовые хиты их молодости. Первым синглом с новой пластинки стала песня Ride 'Em On Down блюзмена и гитариста Букка Уайта.
Музыканты записали альбом за три дня при помощи обыкновенного микрофона без использования студийной обработки записей, в него войдут композиции чикагского блюза и кавер-версии известных песен этого направления.
Музыканты записали альбом за три дня при помощи обыкновенного микрофона без использования студийной обработки записей, в него войдут композиции чикагского блюза и кавер-версии известных песен этого направления.
Выступление музыканты начали со знаменитой песни Jumping Jack Flash, записанной еще в 1968 году, когда музыка группы попала под запрет на острове, а ее поклонники были вынуждены тайно обмениваться подпольными записями.
Выступление музыканты начали со знаменитой песни Jumping Jack Flash, записанной еще в 1968 году. Именно в те времена музыка группы попала под запрет на острове, а ее поклонники были вынуждены тайно обмениваться подпольными записями.
Легендарная британская рок-группа The Rolling Stones выступит в кубинской столице 25 марта, вход на "первый концерт коллектива на открытом воздухе" в стране будет свободным, говорится в заявлении музыкального коллектива.
Француз Матье Модьюи написал на своей странице в Facebook, что его брат Седрик погиб в "Батаклане" вечером в пятницу, у него осталась жена и двое детей - семи и трех с половиной лет… Он был огромным фанатом Rolling Stones и Дэвида Боуи.
Как пишут СМИ, Мик Джаггер вместе с сыном находятся сейчас в Гаване, они посетили исторический центр города и ряд ночных заведений. Знаменитому рокеру не удалось остаться незамеченным на улицах города.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".