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Француз Матье Модьюи написал на своей странице в Facebook, что его брат Седрик погиб в "Батаклане" вечером в пятницу, у него осталась жена и двое детей - семи и трех с половиной лет… Он был огромным фанатом Rolling Stones и Дэвида Боуи.