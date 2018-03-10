"Мусорная революция" в Днепре, фармакологические чудеса в Кропивницком, разрушение "дома-стены" в Воронцовском переулке в Одессе, а также как борются со вспышкой кори на Прикарпатье: самое интересное в региональных СМИ - в обзоре РИА Новости Украина.
Ложное сообщение о болезни папы Римского облетело практически весь мир. Ряд местных наблюдателей, следящих за развитием событий в Ватикане, однозначно расценили публикацию о здоровье Франциска как злонамеренную попытку бросить тень на его деятельность.
В Гетеборге в возрасте 67 лет скончался известный шведский писатель Хеннинг Манкель. В январе он объявил, что болен раком, случайно узнав о диагнозе после обращения к ортопеду в связи с болями в позвоночнике.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".