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    рак

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Днепр. Мусор посреди города
    18 января, ТОП тем Украины: "мусорная революция" в Днепре, корь на Прикарпатье
    16:26 18.01.2018
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    "Мусорная революция" в Днепре, фармакологические чудеса в Кропивницком, разрушение "дома-стены" в Воронцовском переулке в Одессе, а также как борются со вспышкой кори на Прикарпатье: самое интересное в региональных СМИ - в обзоре РИА Новости Украина.
    79-летняя Джейн Фонда
    Легендарная киноактриса перенесла операцию по удалению раковой опухоли
    09:31 16.01.2018
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    По словам американской актрисы Джейн Фонды, ей недавно удалили раковую опухоль на губе. В 2010 году Фонда уже перенесла одну операцию по удалению опухоли, когда врачи обнаружили у нее рак груди.
    Гитарист Rolling Stones Рон Вуд
    У гитариста The Rolling Stones обнаружили рак легких
    15:56 06.08.2017
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    Как рассказал гитарист рок-группы ​The Rolling Stones Ронни Вуд, рак легких у него обнаружили при обследовании в мае 2017 года во время обычного медицинского осмотра перед гастрольным туром.
    Поэт Евгений Евтушенко на праздновании юбилея театра Современник. Архивное фото
    Евтушенко умер от рака в необратимой форме - друг семьи
    02:47 02.04.2017
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    По словам друга семьи Евтушенко Михаила Моргулиса, у поэта был рак в необратимой форме. После изучения анализов врачи давали ему три месяца жизни, но он прожил меньше месяца.
    Анджелина Джоли
    СМИ сообщили о критическом состоянии Анджелины Джоли
    20:03 05.04.2016
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    По информации американского таблоида, Анджелина Джоли похудела до 35 килограмм, отказывается от еды и не пытается привести себя в норму.
    Папа Римский Франциск благославляет женщину на площади Святого Петра в Ватикане.
    Японский нейрохирург опроверг слухи об обнаружении опухоли мозга у папы Римского
    23:11 23.10.2015
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    Ложное сообщение о болезни папы Римского облетело практически весь мир. Ряд местных наблюдателей, следящих за развитием событий в Ватикане, однозначно расценили публикацию о здоровье Франциска как злонамеренную попытку бросить тень на его деятельность.
    В Гетеборге умер шведский писатель Хеннинг Манкель. Видео
    В Гетеборге умер шведский писатель Хеннинг Манкель 
    16:28 05.10.2015
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    В Гетеборге в возрасте 67 лет скончался известный шведский писатель Хеннинг Манкель. В январе он объявил, что болен раком, случайно узнав о диагнозе после обращения к ортопеду в связи с болями в позвоночнике.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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