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    Мик Джаггер

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Мик Джаггер - The Rolling Stones
    Мик Джаггер стал отцом в восьмой раз
    19:19 08.12.2016
    63
    Это первый общий ребенок Джаггера и его девушки — 29-летней балерины Мелани Хемрик (Melanie Hamrick), с которой он состоит в отношениях с 2014 года. О беременности Мелани стало известно в июле.
    Солист рок-группы Ролинг Стоунз Мик Джаггер
    Rolling Stones отменили концерт в Лас-Вегасе из-за болезни Джаггера
    09:56 19.10.2016
    46
    Сообщается, что Мик Джаггер заболел ларингитом, и врачи советовали дать голосу отдохнуть. Вместе с тем состоится ли второе шоу в Лас-Вегасе, намеченное на 22 октября, пока не известно.
    Мик Джаггер. Архивное фото
    Мик Джаггер в 72 года станет в восьмой раз отцом
    13:30 15.07.2016
    518
    Как отмечается, это первый общий ребенок Джаггера и его девушки - 29-летней балерины Мелани Хемрик (Melanie Hamrick), с которой он состоит в отношениях с 2014 года.
    Концерт Rolling Stones. Архивное фото
    Rolling Stones могут выступить с концертом на Кубе - СМИ
    03:42 06.10.2015
    41
    Как пишут СМИ, Мик Джаггер вместе с сыном находятся сейчас в Гаване, они посетили исторический центр города и ряд ночных заведений. Знаменитому рокеру не удалось остаться незамеченным на улицах города.
    Мик Джаггер
    Ретроспективная выставка Rolling Stones не означает конца группы - Мик Джаггер
    21:32 02.07.2015
    96
    Факт проведения ретроспективной выставки не означает, что Rolling Stones планирует завершить выступления, заявил бессменный лидер группы сэр Мик Джаггер.
    Мик Джаггер
    The Rolling Stones возобновляют мировое турне
    15:15 01.04.2014
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    Группа The Rolling Stones объявила о возобновлении своего мирового турне после отмены ряда шоу из-за гибели подруги вокалиста Мика Джаггера, назначены новые даты концертов в Европе.
    Солист рок-группы Ролинг Стоунз Мик Джаггер
    Покончившая с собой подруга Джаггера завещала ему все свое имущество
    08:35 27.03.2014
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    Тело 49-летней возлюбленной Джаггера было найдено 17 марта в квартире в Нью-Йорке. По данным полиции, ее обнаружил ассистент. Вокруг горла Скотт был намотан шарф. Предсмертной записки рядом с телом обнаружено не было.
    Солист рок-группы Ролинг Стоунз Мик Джаггер
    Мик Джаггер спродюсирует байопик об Элвисе Пресли
    13:43 04.09.2013
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    Фильм расскажет о ранних годах жизни артиста и его превращении из подростка в легенду рок-н-ролла. Режиссером картины станет Кевин МакДональд, снявший в 2006 году фильм "Последний король Шотландии".
    Солист рок-группы Ролинг Стоунз Мик Джаггер
    Мику Джаггеру исполнилось 70 лет
    14:20 26.07.2013
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    Вокалист легендарной группы The Rolling Stones Мик Джаггер в пятницу отмечает 70-летие. Команда дала свой первый официальный концерт 12 июля 1962 года. Название группы было придумано благодаря песне Rollin' Stone.
    Мик Джаггер - The Rolling Stones
    Биографию Мика Джаггера выпустили к 70-летию легендарного рокера
    16:04 19.07.2013
    112
    Биография легендарного британского рокера и вокалиста The Rolling Stones - "Мик Джаггер. Великий и ужасный", которую написал известный американский журналист Кристофер Андерсен, вышла на русском языке.
    Концерт британской группы «The Rolling Stones» прошел в Санкт-Петербурге
    Бывшая девушка Джаггера выставит прядь его волос на аукцион
    19:19 17.06.2013
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    Остриженные пряди волос лидера группы The Rolling Stones Мика Джаггера будут выставлены на торги лондонского аукционного дома Bonhams в июле.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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