Как пишут СМИ, Мик Джаггер вместе с сыном находятся сейчас в Гаване, они посетили исторический центр города и ряд ночных заведений. Знаменитому рокеру не удалось остаться незамеченным на улицах города.
Тело 49-летней возлюбленной Джаггера было найдено 17 марта в квартире в Нью-Йорке. По данным полиции, ее обнаружил ассистент. Вокруг горла Скотт был намотан шарф. Предсмертной записки рядом с телом обнаружено не было.
Вокалист легендарной группы The Rolling Stones Мик Джаггер в пятницу отмечает 70-летие. Команда дала свой первый официальный концерт 12 июля 1962 года. Название группы было придумано благодаря песне Rollin' Stone.
Биография легендарного британского рокера и вокалиста The Rolling Stones - "Мик Джаггер. Великий и ужасный", которую написал известный американский журналист Кристофер Андерсен, вышла на русском языке.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".