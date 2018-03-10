Решение окружного суда будет переведено на русский язык и отправлено в Минюст РФ. Судья Айнора Корнелия Мацявичене заявила, что свидетелем может быть вызван любой человек, у которого есть важная информация.
Экс-президенту Украины Януковичу был предложен пакет помощи, который, в частности, включал $15 млрд от МВФ. Также была встреча с Ангелой Меркель, где она, по словам Квасьневского, тоже гарантировала Украине поддержку.
По предварительным подсчетам, в шествии приняли участие около 400 человек. По данным организаторов, мероприятие не партийное, маршрут шествия проходил от посольства России до Лукишкской площади, которая расположена в центре Вильнюса.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".