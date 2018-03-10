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    Вильнюс

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 17
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    Самая красивая рождественская елка Европы
    Самая красивая рождественская елка Европы зажгла огни 
    13:57 12.12.2017
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    Портал European Best Destinations включил рождественскую елку Вильнюса, Литва, в рейтинг самых красивых в Европе.
    Президент Украины Петр Порошенко в пятницу проводит в Вильнюсе переговоры с литовским коллегой Далей Грибаускайте
    Порошенко в Вильнюсе открыл украинский сквер
    16:00 08.12.2017
    44
    Во время своего выступления Порошенко отметил, что "нельзя представить лучших отношений, чем сейчас между Украиной и Литвой".
    Самолет заходит на посадку. Архивное фото
    В Вильнюсе аварийно приземлился пассажирский самолет
    11:25 25.11.2017
    191
    Как стало известно, пассажирский самолет, на борту которого находилось 160 человек, успешно приземлился в вильнюсском аэропорту.
    Карта Польши с Львовом и Вильнюсом
    Аэропорт Варшавы отнес Львов и Вильнюс к Польше
    14:41 23.11.2017
    837
    В аэропорту им. Шопена в Варшаве размещена карта Польши, на которой Львов и столица Литвы отмечены как польские города.
    Николай Басков упал со сцены на концерте в Вильнюсе
    Поклонница стащила Баскова со сцены на концерте в Вильнюсе 
    18:06 28.10.2016
    1318
    В Вильнюсе во время концерта с российским певцом Николаем Басковым приключился забавный инцидент. Поклонница, не сумев сдержать эмоции, схватила певца, подошедшего к краю сцены, за ноги, и тот упал.
    Бывший президент СССР Михаил Горбачев
    Литовский суд намерен допросить Горбачева
    19:14 17.10.2016
    306
    Решение окружного суда будет переведено на русский язык и отправлено в Минюст РФ. Судья Айнора Корнелия Мацявичене заявила, что свидетелем может быть вызван любой человек, у которого есть важная информация.
    Башня Гедиминаса на Замковой горе
    В Вильнюсе обеспокоены разрушением главного символа литовской столицы
    01:26 15.10.2016
    166
    Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс напомнил, что еще в мае в решении правительства был представлен план проекта по ликвидации оползня с северной части горы Гедиминаса.
    Авиакомпания Международные авиалинии Украины
    МАУ с 16 сентября начали выполнять рейсы между Львовом и Вильнюсом
    19:17 16.09.2016
    72
    Рейсы будут выполнятся дважды в неделю - по понедельникам и субботам из Львова в 00:10, а в обратном направлении - по пятницам и воскресеньям в 23:15.
    Самолет. Архивное фото
    В аэропорту Вильнюса аварийно сел самолет с 70 пассажирами
    22:04 26.08.2016
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    Самолет LOT Bombardier Dash 8 совершал рейс из Варшавы в Вильнюс, ему пришлось некоторое время летать над столицей Литвы для того, чтобы выгорело топливо.
    Земфира грубо потребовала убрать флаг Украины (неценз. лексика)
    В Литве Земфира грубо потребовала убрать флаг Украины (неценз. лексика) 
    03:21 22.03.2016
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    Российская певица Земфира в понедельник во время концерта в Вильнюсе увидела фанатов, размахивающих флагом Украины, и попросила убрать его. При этом она использовала нецензурную лексику.
    Юозас Будрайтис – известный советский и литовский актёр, фотограф и дипломат.
    Юозас Будрайтис: Зло с каждым днём растёт всё больше и больше
    12:53 27.11.2015
    713
    Юозас Будрайтис – известный советский и литовский актёр, фотограф и дипломат. Человек, обладающий невероятной энергетикой и всепоглощающей харизмой.
    Туск о зоне свободной торговли с Украиной
    Туск о зоне свободной торговли с Украиной 
    08:31 23.05.2015
    357Саммит ЕС в Риге
    По словам президента Совета Европы Дональда Туска, часть о зоне свободной торговли с Украиной вступит в силу с 1 января 2016 года. Как отметил Туск, это новый уровень сотрудничества.
    Виктор Янукович на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе. Архивное фото
    Квасьневский: Януковичу за Соглашение с ЕС гарантировали $15 млрд от МВФ
    04:02 10.04.2015
    2937Украина: выход из СНГ, вход в НАТО, ожидание ЕС
    Экс-президенту Украины Януковичу был предложен пакет помощи, который, в частности, включал $15 млрд от МВФ. Также была встреча с Ангелой Меркель, где она, по словам Квасьневского, тоже гарантировала Украине поддержку.
    Цветы на месте убийства политика Бориса Немцова
    Сотни человек приняли участие в марше в память о Немцове в Вильнюсе
    18:13 01.03.2015
    158Годовщина убийства Бориса Немцова
    По предварительным подсчетам, в шествии приняли участие около 400 человек. По данным организаторов, мероприятие не партийное, маршрут шествия проходил от посольства России до Лукишкской площади, которая расположена в центре Вильнюса.
    По Крещатику пронесли 200 метровые флаги Украины и Литвы. Видео
    По Крещатику пронесли 200-метровые флаги Украины и Литвы 
    12:36 16.02.2015
    127
    В Киеве прошла акция "Единое сердце". Участники акции образовали сердце из 200-метровых флагов Литвы и Украины.
    Вильнюс, траур по погибшим мариупольцам
    В Вильнюсе почтили память погибших при обстреле мариупольцев 
    11:48 27.01.2015
    119Восточный фронт. Донецк, Луганск, Мариуполь
    В понедельник прошли первые похороны погибших после обстрела 24 января, в результате которого, по данным президента Петра Порошенко, погибли 30 человек, в том числе один ребенок.
    Военные НАТО. Архивное фото
    "Мягкое" продвижение НАТО на восток - война в Украине и угроза России
    12:11 23.09.2014
    21035НАТО: надо или не надо?
    Высшее военное командование НАТО на встрече в Вильнюсе обсудило стратегию альянса в отношении России и пересмотрело двусторонние отношения.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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