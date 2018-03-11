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    "Литва для литовцев". В Вильнюсе прошло шествие националистов

    (обновлено: )11403
    Около тысячи участников шествия в Вильнюсе скандировали лозунг "Литва для литовцев" и несли плакаты с этой надписью на фоне национального флага.
    В Вильнюсе прошло шествие националистов
    © DELFI / Orestas Gurevičius

    КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Шествие национал-патриотических сил Литвы состоялось в воскресенье вечером в Вильнюсе в честь 28-й годовщины Дня восстановления независимости Литвы, в нем участвовали около тысячи человек, сообщают местные СМИ.

    Участники скандировали лозунг "Литва для литовцев" и несли плакаты с этой надписью на фоне национального флага. Во время шествия рядом с марширующими один молодой человек нес плакат с надписью "Литва – для всех".

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    Шествие двигалось с Кафедральной до Лукишской площади, где после состоялся небольшой митинг. Некоторые митингующие выступали против строящейся рядом с городом Островец Гродненской области атомной станции, некоторые обращали внимание на угрозы в отношении традиционных семей.

    © DELFI / Orestas Gurevičius
    В Вильнюсе прошло шествие националистов

    Обычно национал-патриотические силы Литвы проводят подобные шествия по случаю дат, связанных с независимостью государства, — 16 февраля и 11 марта. В этом году полиция не зафиксировала нарушений.

    День восстановления независимости отмечается в Литве в воскресенье. По случаю праздника по всей стране проводятся торжественные мероприятия, концерты и выставки. Верховный совет под управлением Витаутаса Ландсбергиса 11 марта 1990 года принял Акт о восстановлении независимости.

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