Националисты устроили "коридор позора" перед концертом Билык во Львове

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Националисты блокируют концерт украинской певицы Ирины Билык во Львове из-за того, что артистка не признала Россию "агрессором", передает агентство УНН.

Согласно сообщению, недовольные сформировали "коридор позора" у входа в Оперный театр во Львове и не пропускают зрителей.

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"Они решили заблокировать концерт из-за того, что Билык не признала Россию "агрессором", — говорится в сообщении.

На месте происшествия работает полиция.

УНИАН Блокирование концерта певицы Ирины Билык во Львове

Это не первая попытка националистов сорвать концерт певицы. В июне 2017 года они устроили драку с полицией в Одессе во время ее концерта.

Президент Петр Порошенко ранее подписал закон о реинтеграции Донбасса. В документе Россия названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории — "оккупированными".