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    Националисты устроили "коридор позора" перед концертом Билык во Львове

    Тема:

    Радикальный экстремизм охватил Украину (206)

    (обновлено: )688026
    Недовольные сформировали "коридор позора" у входа в Оперный театр во Львове и не пропускают зрителей. По данным СМИ, они решили заблокировать концерт из-за того, что Билык не признала Россию "агрессором".
    Коридор позора во Львове перед концертом Билык
    unn.com.ua

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Националисты блокируют концерт украинской певицы Ирины Билык во Львове из-за того, что артистка не признала Россию "агрессором", передает агентство УНН.

    Ирина Билык. Архивное фото
    Украинское фото
    Ура-патриоты против Билык. Радикалы готовятся к выборам

    Согласно сообщению, недовольные сформировали "коридор позора" у входа в Оперный театр во Львове и не пропускают зрителей.

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    "Они решили заблокировать концерт из-за того, что Билык не признала Россию "агрессором", — говорится в сообщении.

    На месте происшествия работает полиция.

    УНИАН
    Блокирование концерта певицы Ирины Билык во Львове

    Это не первая попытка националистов сорвать концерт певицы. В июне 2017 года они устроили драку с полицией в Одессе во время ее концерта.

    Президент Петр Порошенко ранее подписал закон о реинтеграции Донбасса. В документе Россия названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории — "оккупированными". 

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