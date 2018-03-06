Нардеп-"свободвец" о разгоне под Радой: будет мощный ответ националистов

Националисты не будут пассивно наблюдать за тем, что происходит, поэтому в ближайшее время следует ожидать мощного ответа националистов на разгон палаточного городка под Верховной Радой. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил внефракционный народный депутат от партии "ВО "Свобода" Андрей Ильенко.

Рану утром в субботу, 3 марта, правоохранительные органы снесли палаточный городок на ул. Грушевского в центре Киева. Во время демонтажа палаток пострадали несколько протестующих и полицейских. В Национальной полиции заявили, что обнаружили в лагере гранаты, "коктейли Молотова" и запалы. Правоохранители задержали более сотни протестующих.

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"Это ужасная ситуация, которая недопустима в послереволюционной ситуации в стране, которая завоевала свое достоинство на Майдане такой цене, ставить людей на колени. Это делал тот же "Беркут", переодетый "Беркут", который играет роль новой полиции, но там этот кровавый шеврон проступает. Нынешняя власть просто слетела с катушек. То, что они сейчас делают, — это маразм. Они сегодня провоцируют огромное противостояние в украинском обществе", — заявил Ильенко.

Он напомнил, что хотя "свободовцев" и не было в палаточном городке, однако партия присоединилась к совместному заявлению "Национального корпуса", "Правого сектора", Конгресс украинских националистов и других организаций.

"В ближайшее время будет очень мощный ответ националистов, и на улице в том числе… Мы не будем пассивно наблюдать за тем, что происходит", — анонсировал нардеп.

Как сообщалось во время событий под парламентом пострадали трое журналистов.