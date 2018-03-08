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    В Паралимпийской деревне украинцы подняли флаг

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    Олимпиада в Пхенчхане: закрытие и результаты (98)

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    В четверг в Паралимпийской деревне Пхенчхана состоялась традиционная символическая церемония поднятия украинского флага перед Паралимпиадой-2018.
    На Паралимпиаде торжественно подняли флаг Украины
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    Торжество прошло под аккомпанемент гимна Украины на специальной площади и собрало спортсменов и тренеров украинской сборной, сообщает Xsport.  В состав сборной Украины на Игры вошли 30 спортсменов. Они примут участие в соревнованиях по лыжным гонкам, биатлону и сноуборду.

    Смотрите также инфографику: Украина и итоги Олимпиады в цифрах

    Зимние Паралимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9-го по 18 марта. На прошлой зимней Паралимпиаде-2014 в Сочи сборная Украины завоевала 25 медалей (5 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых), что позволило ей занять четвертое место в общем зачете.

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