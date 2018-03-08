В Паралимпийской деревне украинцы подняли флаг

Торжество прошло под аккомпанемент гимна Украины на специальной площади и собрало спортсменов и тренеров украинской сборной, сообщает Xsport. В состав сборной Украины на Игры вошли 30 спортсменов. Они примут участие в соревнованиях по лыжным гонкам, биатлону и сноуборду.

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Зимние Паралимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9-го по 18 марта. На прошлой зимней Паралимпиаде-2014 в Сочи сборная Украины завоевала 25 медалей (5 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых), что позволило ей занять четвертое место в общем зачете.