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    День Европы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    День Европы в Киеве
    День Европы в Киеве: оркестр, национальная кухня и боди-арт 
    21:45 14.05.2017
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    Представительство Европейского Союза в Украине вместе с Министерством иностранных дел Украины сегодня организовали открытие Дня Европы на Софийской площади.
    День Европы
    В Киеве празднуют День Европы 
    17:04 14.05.2017
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    В Киеве в воскресенье, 14 мая, проходит День Европы. На церемонии открытия Дня Европы в Украине выступил президент Украины Петр Порошенко.
    Празднование Дня Европы в Киеве
    Украина отмечает День Европы
    09:31 21.05.2016
    3378Нидерланды-Украина-ЕС: ассоциация в режиме standby
    День Европы традиционно отмечается каждую третью субботу мая. Главной площадкой празднования станет Михайловская площадь в Киеве. В 12:00 состоится официальная церемония открытия Дня Европы при участии властей и главы представительства ЕС в Украине.
    Празднование Дня Европы в Киеве
    В Киеве 21-22 мая состоится празднование Дня Европы
    21:18 15.05.2016
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    Представители европейских государств представят интерактивные и творческие проекты от посольств и национальных культурных центров. Также киевляне и гости города смогут посетить Фестиваль уличной музыки Street Music Day.
    Кличко станцевал на открытии Дня Европы в Киеве
    Танец братьев Кличко на открытии Дня Европы в Киеве 
    22:04 16.05.2015
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    Мэр Киева Виталий Кличко вместе с чемпионом мира по боксу братом Владимиром провели на Михайловской площади танцевальную зарядку "FunUp" по случаю празднования Дня Европы в Украине.
    Празднование Дня Европы в Киеве
    Празднование Дня Европы в Киеве 
    17:49 16.05.2015
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    В субботу, 16 мая, Киев отмечает День Европы. Мероприятия по этому поводу проходят на Михайловской площади столицы, где идет концертная программа европейской и украинской хоровой и инструментальной музыки.
    Порошенко торжественно поднял флаг ЕС
    Порошенко торжественно поднял флаг ЕС 
    15:30 16.05.2015
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    Президент Украины Петр Порошенко торжественно поднял флаг Евросоюза возле Администрации президента. Глава государства заверил, что Украина не свернет с пути евроинтеграции, передает "5 канал".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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