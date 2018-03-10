День Европы традиционно отмечается каждую третью субботу мая. Главной площадкой празднования станет Михайловская площадь в Киеве. В 12:00 состоится официальная церемония открытия Дня Европы при участии властей и главы представительства ЕС в Украине.
Представители европейских государств представят интерактивные и творческие проекты от посольств и национальных культурных центров.
Также киевляне и гости города смогут посетить Фестиваль уличной музыки Street Music Day.
В субботу, 16 мая, Киев отмечает День Европы. Мероприятия по этому поводу проходят на Михайловской площади столицы, где идет концертная программа европейской и украинской хоровой и инструментальной музыки.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".