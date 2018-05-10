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    В иранском парламенте сожгли американский флаг

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    Выход США из ядерной сделки с Ираном. Реакция и последствия (72)

    (обновлено: )8520
    Депутаты иранского парламента в среду, на следующий день после того как американский президент Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Тегераном, сожгли флаг США.
    Канал Iran Bild на Youtube

    На трибуну взошел один из парламентариев, который продемонстрировал президиуму бумажную распечатку американского флага, после чего попытался поджечь лист зажигалкой.

    У депутата получилось это не с первого раза, и к нему тут же подбежали коллеги и стали помогать. Там же они сожгли еще одну бумагу, по сообщениям СМИ, это была копия договора о ядерной сделке.

    В ходе акции депутаты скандировали антиамериканские лозунги и потрясали кулаками, а их коллеги со всех сторон устремлялись к трибуне, чтобы выразить свою поддержку. Затем обе горящих бумаги были брошены вниз, и парламентарии начали их топтать.

    Во вторник Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения по иранской ядерной программе. Он обвинил Тегеран в обогащении урана и разработке запрещенного оружия вопреки условиям соглашения.

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    Это произошло после того как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о наличии добытых разведкой секретных документов, которые доказывают, что Иран после подписания сделки с международным сообществом сохраняет наработки в военно-ядерной сфере, рассчитывая воспользоваться ими в будущем.

    Другие страны — гаранты соглашения осудили решение Вашингтона, указав на опасные последствия этого шага.

    Иран и шестерка международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) подписали в 2015 году документ об урегулировании иранской ядерной проблемы.

    Участники соглашения приняли Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), его выполнение снимало с Тегерана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совбеза ООН, США и Евросоюза, наложенные из-за ядерных разработок.

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