наверх
08.05.201822:23
Курсы валют НБУ
  • USD26.29- 0.02
  • EUR31.29- 0.19
Рубрики
Ещё
    В мире

    Трамп заявил о выходе США из сделки с Ираном

    Тема:

    Снятие санкций с Ирана (65)

    (обновлено: )21006
    По словам американского лидера, Иран занимается обогащением урана и разработкой ядерного оружия, несмотря на действие "ядерного соглашения" с международным сообществом.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    SAUL LOEB / AFP

    КИЕВ, 8 мая – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе.

    Эммануэль Макрон произнес речь перед Конгрессом США
    REUTERS Brian Snyder
    Макрон захватил конгресс США речами об Иране

    Читайте также: Последний День Победы этой власти. Президент из страны — нацбандитизм рулит

    "Я объявляю сегодня, что США выйдут из иранской ядерной сделки", — сказал Трамп.

    По словам американского лидера, Иран занимается обогащением урана и разработкой ядерного оружия, несмотря на действие "ядерного соглашения" с международным сообществом.

    "На самом деле соглашение позволило Ирану продолжать обогащать уран и в конечном итоге достичь ядерного прорыва", — сказал Трамп, выступая с обращением в Белом доме.

    "Теперь мы имеем убедительное подтверждение, что это заверение Ирана (что он не разрабатывал ядерное оружие) было ложью", — добавил президент.

    Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

    Трамп еще до избрания президентом жестко критиковал соглашение, называя его "худшей сделкой", и не исключал, что выйдет из нее, если соглашение не удастся "исправить".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Предмет, похожий на пистолет Стечкина с глушителем
    День Победы: без красного знамени и без памяти
    Отравление детей в Черкассах, 8 мая 2018
    Массовое отравление школьников в Черкассах
    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе
    Первый полуфинал Евровидения - 2018. Видео
    Евровидение-2018. Как покажет себя Украина