Трамп заявил о выходе США из сделки с Ираном

SAUL LOEB / AFP

КИЕВ, 8 мая – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе.

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"Я объявляю сегодня, что США выйдут из иранской ядерной сделки", — сказал Трамп.

По словам американского лидера, Иран занимается обогащением урана и разработкой ядерного оружия, несмотря на действие "ядерного соглашения" с международным сообществом.

"На самом деле соглашение позволило Ирану продолжать обогащать уран и в конечном итоге достичь ядерного прорыва", — сказал Трамп, выступая с обращением в Белом доме.

"Теперь мы имеем убедительное подтверждение, что это заверение Ирана (что он не разрабатывал ядерное оружие) было ложью", — добавил президент.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

Трамп еще до избрания президентом жестко критиковал соглашение, называя его "худшей сделкой", и не исключал, что выйдет из нее, если соглашение не удастся "исправить".