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    Трамп заявил Макрону, что США выходят из соглашения с Ираном - СМИ

    Тема:

    Снятие санкций с Ирана (64)

    (обновлено: )20203
    По информации СМИ, президент США Дональд Трамп заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону во вторник утром, что он планирует объявить выход США из ядерной сделки с Ираном.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник французскому президенту Эммануэлю Макрону, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, пишет газета New York Times со ссылкой на осведомленный источник.

    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    REUTERS Carlos Barria/REUTERS
    Ядерное соглашение с Ираном и возбуждение Трампа

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    "Президент Трамп заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону во вторник утром, что он планирует объявить выход США из ядерной сделки с Ираном", — пишет издание.

    Кроме того, как заявил источник NYT, "США готовятся восстановить все санкции, действие которых было приостановлено в рамках ядерного соглашения, и ввести дополнительные экономические штрафные санкции".

     Ранее Макрон заявил, что отказ президента США Дональда Трампа от ядерной сделки с Ираном может привести к войне.

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