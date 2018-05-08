Трамп заявил Макрону, что США выходят из соглашения с Ираном - СМИ

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник французскому президенту Эммануэлю Макрону, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, пишет газета New York Times со ссылкой на осведомленный источник.

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"Президент Трамп заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону во вторник утром, что он планирует объявить выход США из ядерной сделки с Ираном", — пишет издание.

Кроме того, как заявил источник NYT, "США готовятся восстановить все санкции, действие которых было приостановлено в рамках ядерного соглашения, и ввести дополнительные экономические штрафные санкции".

Ранее Макрон заявил, что отказ президента США Дональда Трампа от ядерной сделки с Ираном может привести к войне.