Цена нефти рекордно подскочила на фоне иранского кризиса

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Цена на нефть марки Brent впервые с 27 ноября 2014 года превысила 76 долларов за баррель на фоне кризиса в Венесуэле и ожиданиях решения США по ядерной сделке с Ираном, свидетельствуют данные торгов.

Читайте также: The National Interest: "Северный поток — 2"… напрасные опасения?

По состоянию на 17.59 стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,52% — до 76,01 доллара за баррель. Минутами ранее Brent подскочила до отметки в 76,22 доллара. Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,12%, до 70,5 доллара за баррель.

Ранее сообщалось, что цена на нефть марки Brent в конце апреля достигала 75 долларов за баррель на геополитической напряженности.