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    В мире

    Цена нефти рекордно подскочила на фоне иранского кризиса

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    Снятие санкций с Ирана (63)

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    По состоянию на 17.59 стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,52% - до 76,01 доллара за баррель. Минутами ранее Brent подскочила до отметки в 76,22 доллара.
    Нефтяные насосы. Архивное фото
    RIA News Виктор Филатов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Цена на нефть марки Brent впервые с 27 ноября 2014 года превысила 76 долларов за баррель на фоне кризиса в Венесуэле и ожиданиях решения США по ядерной сделке с Ираном, свидетельствуют данные торгов.

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    По состоянию на 17.59 стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,52% — до 76,01 доллара за баррель. Минутами ранее Brent подскочила до отметки в 76,22 доллара. Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,12%, до 70,5 доллара за баррель.

    Ранее сообщалось, что цена на нефть марки Brent в конце апреля достигала 75 долларов за баррель на геополитической напряженности.

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