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    Еврокомиссия повысила оценку нефти на 20 процентов

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    В Еврокомиссии прокомментировали восстановление цен на нефть, пояснив, что оно идет в русле соглашения стран ОПЕК и России по сокращению добычи до конца 2018 года.
    Нефтяные насосы. Архивное фото
    RIA News Виктор Филатов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украины. Еврокомиссия повысила оценку средней цены нефти марки Brent на текущий и следующий годы до 67,7 доллара и 63,9 доллара за баррель соответственно, сообщает ЕК в весеннем экономическом прогнозе.

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    Осенняя оценка предполагала стоимость нефти в 2018 году на уровне 55,7 доллара, а в 2019 году — 54,7 доллара за баррель.

    "Текущее восстановление цен на нефть поддержано продлением соглашения ОПЕК и России по сокращению нефтедобычи на остаток 2018 года, а также постоянной приверженностью членов ОПЕК этому соглашению", — говорится в релизе.

    Кроме того, сбои поставок некоторых нефтеэкспортеров, например, Венесуэлы, а также рост геополитического напряжения на Ближнем Востоке — войны в Йемене и Сирии, и неопределенность относительно санкций США в отношении Ирана повлияли на рынок. Текущая волатильность, вероятно, сохранится в 2018 году, отмечает ЕК.

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