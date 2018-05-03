Еврокомиссия повысила оценку нефти на 20 процентов

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украины. Еврокомиссия повысила оценку средней цены нефти марки Brent на текущий и следующий годы до 67,7 доллара и 63,9 доллара за баррель соответственно, сообщает ЕК в весеннем экономическом прогнозе.

Осенняя оценка предполагала стоимость нефти в 2018 году на уровне 55,7 доллара, а в 2019 году — 54,7 доллара за баррель.

"Текущее восстановление цен на нефть поддержано продлением соглашения ОПЕК и России по сокращению нефтедобычи на остаток 2018 года, а также постоянной приверженностью членов ОПЕК этому соглашению", — говорится в релизе.

Кроме того, сбои поставок некоторых нефтеэкспортеров, например, Венесуэлы, а также рост геополитического напряжения на Ближнем Востоке — войны в Йемене и Сирии, и неопределенность относительно санкций США в отношении Ирана повлияли на рынок. Текущая волатильность, вероятно, сохранится в 2018 году, отмечает ЕК.