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    Цена на нефть бьет все рекорды

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    По состоянию на 22.14 стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,15% - до 74,91 доллара за баррель.
    Нефтяные насосы. Архивное фото
    RIA News Виктор Филатов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Цена на нефть марки Brent впервые с 26 ноября 2014 года достигла 75 долларов за баррель на геополитической напряженности, свидетельствуют данные торгов.

    Сотрудник в офисе биржи. Архивное фото
    RIA News Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк
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    По состоянию на 22.14 стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,15% — до 74,91 доллара за баррель. Ранее цена марки Brent достигла отметки в 75 долларов за баррель, однако затем слегка откатилась. Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,7%, до 68,88 доллара за баррель.

    Нефть растет в цене на новостях об обострении геополитической ситуации на Ближнем Востоке. По сообщению СМИ, глава Высшего политического совета Йемена и один из лидеров удерживающей власть в стране группировки "Ансар Алла" (хуситы) Салех ас-Саммад был убит в ходе воздушного налета ВВС Саудовской Аравии.

    В начале этого месяца фактический президент и глава непризнанного мировым сообществом правительства на севере Йемена Салех ас-Саммад объявил текущий год "баллистическим", явно намекая на продолжение ракетных ударов по территории Саудовской Аравии. Он заявлял тогда, что ракеты будут запускаться каждый день и Саудовская Аравия не спасется от них, несмотря на количество устанавливаемых противоракетных комплексов.

    "Страх перед геополитическим риском и вероятность того, что поставки (нефти — ред.) могут сократиться на этой неделе, вернули рынок к росту", — приводит агентство Market Watch мнение старшего аналитика Price Futures Group Фила Флинна (Phil Flynn).

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