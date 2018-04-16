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    Экономика

    Транзит нефтепродуктов через Украину резко сократился

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    В марте было транзитировано 7,7 тыс тонн нефтепродуктов, что в 8 раз меньше объёма транзитированного в марте 2017 года. За отчетный месяц было транзитировано 3,6 тыс тонн дизельного топлива. Это на 2 тыс тонн ниже показателя марта 2017 года.
    Нефтепровод
    RIA News Георгий Гранин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. В первом квартале 2018 года транзит нефтепродуктов через территорию Украины составил 17,5 тысяч тонн, что в 9 раз меньше показателя первого квартала прошлого года. Об этом сообщает enkorr.

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    В марте было транзитировано 7,7 тыс тонн нефтепродуктов, что в 8 раз меньше объёма транзитированного в марте 2017 года.

    За отчетный месяц было транзитировано 3,6 тыс тонн дизельного топлива. Это на 2 тыс тонн ниже показателя марта 2017 года. Из данного объема 2,6 тыс тонн было отправлено из Беларуси в Молдову и 1 тыс тонн – из Литвы в Молдову.

    Транзит бензинов в марте составил 2,2 тыс тонн: 1,7 тыс тонн было отправлено из Беларуси в Молдову; 500 тонн – из Литвы в Молдову.

    Кроме того, в марте через Украину транзитом прошло 2 тыс тонн авиакеросина из России в Молдову.

    Напомним, "Нафтогаз" требует компенсацию от пересмотра тарифа за транзит газа.

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