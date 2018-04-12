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    "Нафтогаз" требует компенсацию от пересмотра тарифа за транзит газа

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    Дело - труба! В Украине кризис с газом (896)

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    Согласно письму главы "Нафтогаза", по оценке компании, право на пересмотр тарифа в целом может позволить получить дополнительную компенсацию в размере до 15 миллиардов долларов.
    Нафтогаз Украины
    RIA News Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. "Нафтогаз Украины" оценивает в 15 миллиардов долларов возможную сумму компенсации от пересмотра тарифа на транзит российского газа по территории Украины, сообщило в четверг информагентство "Украинские новости" со ссылкой на копию письма главы компании, адресованное премьеру страны.

    Эксперт-международник Андрей Бузаров
    Facebook Андрея Бузарова
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта

    "Нафтогаз" в рамках спора с "Газпромом" в арбитраже Стокгольма среди прочих требований также добивался и пересмотра тарифа на транзит начиная с 2010 года. Как ранее пояснял главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, тогда трибунал эти претензии не удовлетворил из-за их несоответствия формальным требованиям. Теперь "Нафтогаз" готовит новое письмо, которое будет отвечать всем формальностям, и в ближайшее время планирует направить его в "Газпром".

    По данным "Украинских новостей", в письме говорится, что даже в случае несогласия "Газпрома" на пересмотр тарифа на транзит газа у "Нафтогаза" есть право "в порядке арбитражного производства обратиться за компенсацией от "Газпрома" из-за уплаты российской компанией в 2018-2019 годах действующего тарифа, который не полностью покрывает все расходы, связанные с транзитом газа".

    "По оценке компании, право на пересмотр тарифа в целом может позволить компании получить дополнительную компенсацию в размере до 15 миллиардов долларов", — цитирует издание письмо.

    Стокгольмский арбитраж 28 февраля вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил о несогласии с последним решением и о намерении расторгнуть контракты с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа.

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