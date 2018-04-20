Твит Трампа понизил мировые цены на нефть

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Мировые цены на нефть на дневных торгах пятницы ускорили свое снижение — инвесторы реагируют на заявления президента США Дональда Трампа, который обвинил ОПЕК в искусственном завышении цен на "черное золото", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.54 по Киеву стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,76%, до 73,19 доллара за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,63% — до 67,86 доллара за баррель.

Ранее в пятницу Трамп в своем Twitter обвинил ОПЕК в искусственном завышении цен на нефть. По его словам, несмотря на рекордное количество уже добытой нефти в мире, ее стоимость неоправданно высока из-за действий организации. В ответ на обвинения Трампа генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что у соглашения ОПЕК+ нет "цели по ценам" на нефть, а министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сказал, что цены определяет рынок.

Looks like OPEC is at it again. With record amounts of Oil all over the place, including the fully loaded ships at sea, Oil prices are artificially Very High! No good and will not be accepted! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 апреля 2018 г.

Инвесторы в пятницу следят за встречей министерского комитета по мониторингу выполнения соглашения ОПЕК+ в саудовской Джедде. По мнению аналитиков, опрошенных агентством Matket Watch, участники рынка практически не ожидают, что участники встречи сообщат подробности о возможном продлении сделки. Однако трейдеров интересуют комментарии от представителей России и Саудовской Аравии о дальнейшей судьбе соглашения.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.

Вместе с тем, актуальной остается тема добычи нефти в США. Позднее в пятницу ожидается статистика числа буровых установок в стране от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE). За прошлую неделю, завершившуюся 13 апреля, число буровых установок в США выросло на 5 штук, или на 0,5%, до 1008 единиц. Число нефтяных буровых установок выросло за неделю на 7 штук, или на 0,9%, до 815 штук.