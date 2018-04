G7 прошлись по РФ и Украине

Владимир Матвеев, обозреватель

Министры иностранных дел стран G7 на встрече 22 апреля в Торонто выразили свою солидарность с Украиной и подтвердили продолжение санкций против России, говорится в сообщении МИД Канады в Twitter.

"Министр Фриланд (министр иностранных дел Канады) и другие главы МИД стран G7 подтвердили общую приверженность мировому порядку, основанному на нормах международного права, в том числе по вопросу территориальной целостности. Ограничительные меры в отношении России за неприемлемые действия в Украине продолжатся", говорится в сообщении.

Foreign Policy CAN @CanadaFP

Minister Freeland and #G7 Foreign Ministers reaffirmed our shared respect for rules-based international order, including on territorial #sovereignty. Sanctions imposed on #Russia following its unacceptable actions in #Ukraine will continue.

Министры иностранных дел стран G7 намерены сохранить жесткий курс в отношении России, сообщает Reuters 23 апреля, со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника.

Это первая встреча группы на столь высоком уровне с тех пор, как США, Великобритания и Франция выпустили 105 ракет по объектам с вероятным химическим оружием в Сирии в ответ на предполагаемую химатаку, сообщает Голос Америки.

Сообщается, что представители G7 также выразили единую позицию по украинскому вопросу и договорились оказывать поддержку Киеву в контексте проведения реформ. Помимо министров G7 на встрече присутствовали Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини. Министра иностранных дел Украины Павла Климкина впервые пригласили на встречу G7.

В некоторых заседаниях G7 в Торонто и специальной сессии, как сообщает Голос Америки, принял участие министр Климкин. С ним встретился и.о. госсекретаря США Джон Салливан, который обещал Киеву поддержку, одновременно призвав к проведению экономических реформ, сообщает The Straits Times.

@CanadaFP Встреча глав МИД стран G7

Как сообщает Bloomberg во время встречи в субботу с Климкиным Салливан "подтвердил поддержку США суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии". Между тем, Салливан во время встречи с Климкиным отметил, что Киеву следует настойчивее внедрять реформы и не отступать от программы, согласованной с МВФ", написала представительница Госдепартамента Хизер Нойерт.

"Секретарь Салливан призвал Украину удвоить усилия в отношении реформ и придерживаться программ МВФ путем принятия законодательства для создания действительно независимого антикоррупционного суда и повышения тарифов на газ до паритетного уровня по отношению к импорту", отметила она.

На встрече стран обсуждались вопросы Крыма и Донбасса. Как написал в своем Twitter министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, он обсудил с Климкиным ситуацию на Донбассе и в Крыму.

@BorisJohnson

Pleasure to see Ukraine FM @PavloKlimkin in Toronto today. Discussed 🇬🇧🇺🇦 cooperation on reform and need to maintain our focus on situation in Donbas & Crimea

"Обсуждено сотрудничество Лондона и Киева в области реформ и необходимость сохранить внимание на ситуации в Донбассе и в Крыму", написал Джонсон.

Министры иностранных дел также обсудили перспективы размещения миротворцев ООН в ОРДЛО. Климкин отметил, что страны G 7 полностью соглашаются с позицией Украины относительно развертывания миротворческой миссии на Донбассе.

"Обсуждая формат миротворческой операции все согласились, что мы должны руководствоваться логикой, когда сначала достигается базовая безопасность (тяжелое оружие должно не работать и строго контролироваться), затем контроль над оккупированными территориями, полицейский компонент и только потом – подготовка к выборам", заявил он по результатам переговоров.

Ранее Климкин, заявил, что G7 расценивает "атаку на Украину", как атаку "на свободный, демократический мир", передает пресс-центр украинского министерства.

При этом, как сообщается, в Киеве считают, что поддержка США Киеву не уменьшится. "Позиция США по определению не изменится… Как только господин Помпео будет утвержден — мы будем говорить с ним о том, что следует делать дальше. Собственно, это мы и обсуждали с американской делегацией в Торонто", отметил Климкин.

"Новый советник президента по вопросам нацбезопасности Джон Болтон и сам Майк Помпео… известны очень четкой проукраинской позицией. Поэтому я думаю, что мы получим новые возможности в отношениях с США", полагает Климкин, сообщают СМИ.

Напомним, переговоры министров проходят в рамках подготовки к саммиту лидеров G7, намеченному на начало июня канадском регионе Шарлевуа (Квебек). Согласно плану встречи, и заседания и двусторонние встречи между главами МИД G7 состоятся 22 и 23 апреля, а 23 и 24 апреля – между министрами безопасности.

Представители стран обсуждали усилия по денуклеаризации Корейского полуострова, взаимоотношения с РФ и Украиной, ситуацию в Сирии и ядерную сделку с Ираном, а также ситуацию на ближневосточном регионе, палестино-израильский конфликт.

Прогнозируется, что итоговый документ совещания глав МИД G7 в Торонто будет выдержан в жестких тонах в отношении внешней политики РФ, в частности, по вопросам Сирии и Украины, сообщают СМИ. При этом подчеркивается, что окно диалога с Россией – сохраняется, сообщает Reuters.