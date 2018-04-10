Хроника 9 апреля: Украину пригласили на G7, крупная авария на ж/д под Львовом

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Людмила Калита, РИА Новости Украина

В понедельник, 9 апреля, масштабная железнодорожная авария произошла во Львовской области: там перевернулись около десяти грузовых вагонов. В этот же день вступил в должность новый президент Армении, а президент США анонсировал скорый ответ Соединенных Штатов на "химатаку" в Сирии. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Порошенко предложил Германии альтернативу "Северному потоку-2"

Президент Петр Порошенко предложил увеличить транзит газа через Украину вместо "Северный поток-2". В интервью немецкому изданию Handelsblatt Порошенко заявил, что "немецкие политики и компании должны тщательно обдумать" реализацию проекта, поскольку он, по утверждению украинского лидера, якобы "не имеет экономически обоснованной базы".

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Путин и Меркель обсудили ситуацию на Донбассе

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель по телефону условились продолжить совместную работу по урегулированию кризиса в Донбассе в "нормандском формате", сообщает пресс-служба Кремля. Президент России и канцлер Германии также выразили готовность оказывать содействие работе Спецмиссии ОБСЕ по мониторингу обстановки на линии соприкосновения в Донбассе, сообщили в Кремле.

Украину впервые в истории пригласили на встречу глав МИД G7

Министра иностранных дел Украины впервые пригласили на встречу глав МИД стран "Большой семерки", которая начнется 22 апреля в Торонто, сообщил интернет-изданию "Европейская правда" посол Украины в Канаде Андрей Шевченко. По словам дипломата, впервые в истории Украина будет присутствовать на полноценном, плановом мероприятии стран "Большой семерки".

Масштабная железнодорожная авария под Львовом

В понедельник произошла авария на железной дороге во Львовской области, движение на этом участке было приостановлено. Утром на станции Задворье Львовской дирекции железнодорожных перевозок сошли с пути 10 вагонов грузового поезда, многие из них получил серьезные повреждения. Из-за аварии произошла задержка ряда пассажирских поездов.

В Одессе драка между студентами закончилась кровавым убийством

В Одессе между двумя студентами вспыхнул конфликт, в ходе которого один молодой человек нанес острым предметом смертельные ранения своему противнику. Об этом в понедельник сообщает ГУНП в Одесской области. Правоохранители при содействии СБУ в Одесской области выяснили, что злоумышленник — студент того же вуза, что и убитый молодой человек. На следующий день после происшествия его нашли на малой родине — в Запорожье.

Трамп сообщил, когда встретится с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп надеется, что его встреча с лидером Северной Кореи Ким Чем Ыном состоится в мае — начале июня. "Мы будем встречаться с ними где-то в мае или начале июня", — сказал Трамп перед началом заседанием кабинета министров в Белом доме. Ремарки президента в записи показал телеканал CNN. Трамп сообщил, что Вашингтон "поддерживает контакт с Северной Кореей".

Президент США анонсировал скорый ответ Соединенных Штатов на "химатаку" в Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что примет решение о действиях Соединенных Штатов в связи с сообщениями о химической атаке в Сирии в ближайшие день-два. Ранее Запад обвинил Дамаск в якобы имевшей место химатаке на сирийский город Дума. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. Позже в СМИ появилась информация, что два американских эсминца направляются в сторону Сирии.

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Новый президент Армении вступил в должность

Новоизбранный, четвертый по счету президент Армении Армен Саркисян вступил в понедельник в должность на специальном заседании Национального собрания (парламента) республики. Церемония инаугурации прошла в спортивно-концертном комплексе имени Демирчяна, ее транслировало в прямом эфире Общественное телевидение Армении. Саркисян принес присягу, положив руку на оригинал конституции и рукописное Евангелие VII века.

Именно 9 апреля 1667 года в Париже прошла первая в мире публичная выставка искусств. В этот же день в 1799 году Английский химик Хемфри Дэви обнаружил анестезирующие свойства веселящего газа. 9 апреля 1860 года французский изобретатель Эдуар де Мартенвиль сделал первую звукозапись французской народной песни "Лунный свет", которая хранится в парижском архиве.