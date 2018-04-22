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    В Торонто стартует министерская встреча G7, впервые с Украиной

    (обновлено: )16203
    Встреча глав МИД стран "Большой семерки" начнется 22 апреля в Торонто. Глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин прибыл в канадский город.
    Павел Климкин
    ATTILA KISBENEDEK / AFP

    КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин приехал в Торонто (Канада) на встречу глав МИД "большой семерки" (G7).

    "Уже в Торонто. На встрече министров иностранных дел стран "большой семерки" буду говорить об украинцах, которых незаконно удерживает РФ, в т.ч. о деле Владимира Балуха. Человека пытаются сломать за открытую проукраинскую позицию", — написал Климкин в своем аккаунте в сети микроблогов Twitter.

    ​Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что более 15 граждан РФ, находящихся в украинских тюрьмах, нужно обменять на режиссера Олега Сенцова и других украинцев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности обмена украинцев, осужденных в России, заявил, что граждане Украины, которые осуждены по российскому законодательству и отбывают наказание, не являются пленными, окончательные решения по ним принимаются на высшем уровне.

    Павел Климкин. Архивное фото
    Украинское фото
    Что значит приглашение Климкина на встречу глав МИД G7?

    "Группа семи" ("Большая семерка", G7) — объединение семи ведущих экономически развитых стран, в которое входят США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада.

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    Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

    Министра иностранных дел Украины впервые пригласили на встречу глав МИД стран "Большой семерки", которая начнется 22 апреля в Торонто.

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