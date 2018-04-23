Хроника 22 апреля: единая церковь - процесс запущен, встреча G7 по Украине

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В воскресенье, 22 апреля, президент Украины Петр Порошенко объявил о начале предоставления автокефалии УПЦ, активисты отправились автоколонной к дому главы государства, но свернули к Луценко, а полиция Киева отреагировала на сожжение цыганского лагеря. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Порошенко объявил о начале предоставления автокефалии УПЦ

Вселенский Патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко. В свою очередь Константинопольский патриархат заявил, что вместе с другими православными церквами изучит запрос "церковных и политических деятелей" Украины о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Близкий ко Вселенскому патриархату источник сообщил РИА Новости, что поскольку вопрос будет обсуждаться с участием Русской церкви, а решение требует единогласия церквей, автокефалии Украина не получит.

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Украина и МВФ обсудили пересмотр программы сотрудничества

Украина и Международный валютный фонд обсудили шаги, необходимые для завершения четвертого пересмотра программы сотрудничества, сообщила в воскресенье пресс-служба Национального банка Украины. По данным пресс-службы, в МВФ отметили прогресс Киева в стабилизации экономики. Кроме того отмечается, что сейчас продолжается доработка условий приезда миссии МВФ в Киев для дальнейшего сотрудничества в рамках программы. https://rian.com.ua/economy/20180422/1034509175/Ukraine-imf-peresmotr-programmy-sotrudnichestva.html

Спецзаседание по Украине в рамках G7

В Торонто состоялась встреча министров иностранных дел "Большой семерки", посвященная Украине. Министры пообещали продлить санкции против России. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Канады в Twitter. Министра иностранных дел Украины впервые пригласили на встречу глав МИД стран "Большой семерки" в Торонто. "Группа семи" ("Большая семерка", G7) — объединение семи ведущих экономически развитых стран, в которое входят США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада.

Полиция Киева отреагировала на сожжение цыганского лагеря

Полиция Киева не расследует случай сожжения лагеря ромов на Лысой горе. По словам правоохранителей, официально к ним соответствующая информация не поступала. На вопрос о том, планируется ли проверка факта сожжения лагеря ромов на Лысой горе, в полиции отметили, что только после официального обращения. Днем ранее члены радикальной организации С14 выгнали табор ромов с Лысой горы в Киеве, после чего сожгли палатки и оставшиеся вещи.

Активисты отправились автоколонной к дому Порошенко, но свернули к Луценко

Общественные активисты в воскресенье организовали автопробег к дому президента Украины Петра Порошенко в Козине. Организаторы акции — представители "Движения новых сил". По словам активистов, акцию решили провести после публикации так называемых "пленок Онищенко". Однако потом участники автопробега изменили маршрут и отправились к дому генпрокурора Юрия Луценко. Активисты говорят, что изменение маршрута было запланировано.

На Майдане митинговали в поддержку Савченко

Около 20 человек вышли на Майдан Незалежности в Киеве на митинг в поддержку депутата Верховной Рады Украины Надежды Савченко, арестованной по подозрению в подготовке терактов в Киеве. По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного срока. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца.

Протесты в Ереване

Сотрудники правоохранительных органов задержали в воскресенье в Ереване 277 демонстрантов, протестующих против избрания премьером Армении экс-президента Сержа Саргсяна. Среди задержанных — лидер оппозиции Никол Пашинян. В воскресенье очередное шествие оппозиции было остановлено в ереванском районе Эребуни. Полиция применила спецсредства. Перед этим состоялись переговоры между лидером оппозиции и Саргсяном, которые продлились три минуты и закончились безрезультатно.

Кризис СБ ООН. Генсек Гутерриш заявил о возвращении холодной войны

Генсек ООН Антониу Гутерриш признал структурные проблемы Совета Безопасности и заявил о возвращении холодной войны. Об этом он сказал в интервью телеканалу SVT. При этом генсек ООН отметил, что современная ситуация значительно отличается от той, которая была во времена СССР. Гутерриш также признал структурные проблемы в Совете Безопасности ООН. Он отметил, что орган больше не отражает баланс сил в мире и не соответствует современным реалиям.

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Каждый год 22 апреля отмечается не просто большой, а поистине глобальный праздник — Международный день Матери-Земли. В этот же день проводиться Марш парков (официальное название – Дни заповедников и национальных парков) – это международная крупномасштабная природоохранная акция, которая проводится ежегодно и носит общественный характер, объединяя всех неравнодушных людей вокруг идеи поддержки охраняемых природных территорий (заповедников, национальных парков, заказников и памятников природы).