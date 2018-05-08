Последний День Победы этой власти. Президент из страны — нацбандитизм рулит

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Складывается впечатление, что украинской власти выгодно сталкивать украинцев между собой, что они будто специально делают. Мэрия Киева зарегистрировала обращение ОУН на акцию запланированную с 9:00 до 21:00 9 мая, цель которой "общественное патрулирование улиц для предотвращения акции "Бессмертный полк" в центре Киева". Как назвал свою акцию лидер ОУН Каханивский, "Смертный полк", в которой должны принять участие 84 человека — все кто состоит в данном движении. Но их уже собирается поддержать лидер организации "Братство" Дмитрий Корчинский и друг советника министра МВД и сына героя великой отечественной войны Ильи Кивы, который заявил, что проведет акцию против "Бессмертного полка", которую окрестил "Бессмертная дивизия". Корчинский предложил своим последователям выйти 8 и 9 мая с портретами дедов и прадедов из дивизии СС "Галичина" и таким образом ответить на акцию "Бессмертный полк". Активность националистов именно сейчас связана исключительно с предстоящими выборами. Они надеются своими агрессивными действиями завоевать как можно больше поддержки, хотя эти методы уже устарели и вызывают обратную реакцию.

Запланированные беспорядки

То, что в Киеве 9 мая будут беспорядки, которые уже не подумав организовывает мэрия во главе с Виталием Кличко и киевская полиция во главе с Андрей Крыщенко, которые не отказали в акции ультраправым, приверженцам нацистских идей.

Генерал армии,в прошлом замначальника Генштаба вооруженных сил Украины Юрий Думанский обратился к ветеранам боевых действий и военнослужащим с призывом помочь правоохранителям обеспечить безопасность во время акций 8-9 мая по всей Украине.

А в том, что беспорядки будут организованы, можно даже не сомневаться. Сам президент Петр Порошенко их словно подталкивает, потому что в это время собирается покинуть страну. 9 мая он посетит Германию. Как считает политолог Андрей Золотарев, это ожидаемо.

"Все гадости, заварушки в стране всегда происходят тогда, когда нет президента. Этот вывод напрашивается по опыту прошлых лет. И то, что он снова летит из страны, в Германию — тревожный сигнал", — отметил в комментарии РИА Новости Украина политолог Андрей Золотарев.

Последний День Победы для президента

В том, что беспорядки будут, не сомневается эксперт по безопасности Сергей Шабовта.

"Президент страны придумал себе немедленную встречу и покидает Украину в день 9 мая и это наталкивает на мысль, что он, прогнозируя массовые столкновения в городах наивно полагает, что он с себя снимет ответственность тем, что его не было на месте. Заявленные МВД 17 тысяч правоохранителей брошенных на охрану общественного порядка по всей стране, боюсь, не везде смогут справиться. Меня больше всего убивает та грязь, циничные комментарии порохоботов, которые льются накануне праздника Победы из всех проправительственных СМИ. Вывернута история, глумление над памятью, идет в ход все, что должно принизить великой подвиг украинского народа в победе над фашизмом", — отмечает для РИА Новости Украина Сергей Шабовта.

Самое страшное, что заложниками всех этих игр становятся простые люди — старики, дети, считает эксперт. И ни одно из преследований и циничных преступлений неофашистских организаций, таких как С14, "Правый сектор", "Свобода" и прочих, не получили социальной и правовой оценки.

"В определенных слоях правоохранительной системы не понимают, чем страшен нацизм, который начинался с идей о собственном превосходстве, дающем право на насилие, на переворачивание истории. К чему привел нацизм, нам известно. А годовщину победы над ним мы будем отмечать 9 мая. Мы же все прекрасно понимаем, что этот День Победы последний перед президентскими выборами. У Порошенко проигрышная ситуация, он сам породил радикалов, но не может держать их в узде. При том, что они сделали большую антирекламу страны. Но их никто не останавливает и всякие Коханивские, Корчинские готовят провокации. При том, что все понимают, что этих выблядков подкармливает власть, они формируют свои банды. Они надеются, что радикалы им помогут удержаться у власти", — подчеркивает Шабовта.

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Очевидно одно, люди уже устали от того, что им постоянно навязывают что им надо делать, куда ходить, что носить, что праздновать, а что игнорировать. Украинцы так же устали от бесчинствующих молодчиков, которые решили, что им позволено все, а другие должны плясать под их дудку. Непонятно, как поведет себя полиция. В прошлом году им сильно дали по рукам за то, что они задержали националистов с оружием в Днепре. 9 мая может стать действительно ключевым днем в истории постмайданной Украины.