Что ждет Украину 9 мая. Силовики и СБУ заговорили об угрозе провокаций

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Спецслужба

По мнению главы Службы безопасности Украины Василия Грицака, на 9 мая "провокации возможны".

"В целом в СБУ очень много разноплановой информации, в том числе и такой, которая связана с 9 мая", — сказал Грицак.

По его словам, спецслужба будет усиливать взаимодействие с Нацполициею, Нацгвардией и принимать меры для того, чтобы обеспечивать порядок не только в столице, но и по всей территории Украины.

"Провокации возможны. Я не могу исключить. Над предупреждением некоторых из них мы уже фактически работаем вместе с полицией. Но я надеюсь, что все пройдет хорошо", — отметил глава СБУ.

Полиция

Наряду с этим, руководство Нацполиции прогнозирует на 9 мая напряженную обстановку и в Киеве, и других регионах на 9 мая.

"Мы прогнозируем некоторое напряжение оперативной обстановки не только в Киеве, но и еще в нескольких регионах, — Запорожском, Днепропетровском, но у нас достаточно сил и средств и коммуникативное решение командиров будет немедленно применяться", — заявил председатель Нацполиции Сергей Князев.

Читайте также: 9 мая: День Победы превращают в День беды и конфликта

Поэтому, как уточнил он, 8-9 мая большинство регионов перейдут на усиленный вариант несения службы.

"Мы проводили практическую часть учений с полицейскими Киева и региона для того, чтобы обеспечить покой граждан 9-го мая и не допустить или мгновенно локализовать любые провокации, которые могут быть совершены теми или иными политическими группами или течениями граждан", — отметил Князев.

При этом глава МВД Арсен Аваков заявил, что в провокациях на 9 мая будут заинтересованы определенные политсилы.

"Мы не имеем проблем в обществе, связанных с 8 или 9 мая. Мы имеем проблемы с провокациями, устроенными или крайне левыми, или крайне правыми вокруг этой темы. Речь идет о самопиаре. Это создает проблему для всех остальных, кто относится к праздникам 8-9 мая, как праздникам, в рамках которых следует почитать людей, которые погибли в Великой Отечественной войне, как говорят одни, или во Второй мировой, как говорят другие", – отметил Аваков.

Также Аваков уточнил, что "никакие патриотические организации, ветераны, совершающие уголовное преступление, не освобождаются от ответственности".

"Более того, если ты ветеран войны, на тебе ордена, а за твоей спиной реальные заслуги – ты несешь двойную ответственность. В обществе мы должны четко осознать, никаких поблажек ветеранам войны, если они совершают уголовное или радикальный преступление, не будет. И со стороны полиции выступают такие же ветераны войны, с не меньшим количеством достижений перед страной", — акцентировал министр.

Читайте также: Рудяков: радикалы 9 мая перейдут от подавления к запугиванию

Напомним, что в Украине к обеспечению правопорядка в День победы над нацизмом во Второй мировой войне будет привлечено более 17 тысяч правоохранителей.

Местные власти

О возможных провокациях в Днепре высказался мэр города Борис Филатов. По его словам, 9 мая процедура возложения цветов к Памятнику Славы начнется в 9.00, сначала чествовать память погибших будут городские и областные власти, потом атошники, а через полтора часа "всякие другие партии и организации".

Он добавил, что маршруты движения всех колонн будут разведены не только по времени, но и территориально. Так Филатов ответил "интернет-ресурсам, имеющим отношение к нынешним мародерам, любящим под красно-черными прапорами грабить областные водоканалы", которые, по его словам, "начали зраду разгонять".

"Напоминаю, что, согласно Конституции, никто не имеет права запретить гражданам мирно собираться на улицах. Даже если это кому-то не нравится. А мародерам и политическому жулью, как красно-черному, так и бело-голубому, я напоминаю, что вы все сидите в одном парламенте. Через два ряда. Лучше там себя хоть поубивайте, а не выясняйте отношения на улицах наших городов. Но ведь вы же этого почему-то не делаете?" — написал он на своей странице в Facebook.

В свою очередь глава Запорожской ОГА Константин Брыль также призвал политиков не устраивать провокации.

"Еще раз обращаюсь ко всем общественным организациям и политическим партиям с призывом о том, что этот праздник – должен быть без политики. Провести его необходимо без политических флагов, и, не дай Бог, таких событий, которые в прошлом году были у нас в Мелитополе и Днепре", — заявил он.

Националисты и радикалы

В этом году по Украине запланирована акция "Бессмертный полк", которая в прошлом году сопровождался множеством провокаций со стороны радикалов. В этом году они также в стороне не остались. Так, лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский уже объявил об акции "Бессмертная дивизия" на 9 мая в Киеве.

"Восьмого и девятого мая с портретами наших дедов и прадедов из дивизии "Галичина" мы должны убедить ватников, что их полк не так уж и бессмертен", — заявил Корчинский.

Наряду с этим в полиции заявили, что в условиях запрета властями традиционной символики 9 мая правоохранители коммунистическую символику и георгиевские ленты будут изымать.

"Георгиевские ленты и коммунистическая символика однозначно не будут допускаться. С людьми, которые ее используют, будет проводиться разъяснительная работа, кто не поймет — будут задерживаться и будем составлять соответствующие материалы", — сообщил начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

По этому поводу уже высказался и одиозный глава Института национальной памяти Владимир Вятрович. По его словам, 9 Мая "не является выходным днем для выполнения законов Украины".

Отвечая на вопрос, как следует поступать с теми, кто, следуя советской традиции, будет отмечать этот день с красными флажками, георгиевскими лентами и другой коммунистической символикой, директор ИНП отметил: "Это будет прямым нарушением закона. Соответственно, они должны быть привлечены к ответственности".