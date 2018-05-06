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    Репетиция Парада Победы в Москве была прервана из-за погоды

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    Министерство обороны России сообщило, что в связи с неблагоприятными метеоусловиями было решено отказаться от воздушной части репетиции Парада Победы. Самолеты и вертолеты должны были вылететь с восьми аэродромов, расположенных по всей России.
    Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Воздушная часть генеральной репетиции Парада Победы в Москве отменена в связи с неблагоприятными метеоусловиями на маршрутах пролета авиации, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

    "В связи с неблагоприятными метеоусловиями на маршрутах пролета авиации принято решение воздушную часть генеральной репетиции военного Парада, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 6 мая не проводить", — сказали в российском министерстве.

    По данным Минобороны, вся воздушная техника взлетела с аэродромов базирования, но из-за плохих погодных условий на маршрутах пролета репетиция авиации была отменена.

    Генеральная репетиция Парада Победы началась в столице России на Красной площади в 10.00. Самолеты и вертолеты, участвующие в репетиции, должны были вылететь с восьми аэродромов, расположенных по всей России.

    Смотрите также: Масштабная репетиция парада Победы под Москвой

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